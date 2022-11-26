「環球置業及投資博覽」明天27/11舉行 星級專家輪流開Talk講解置業投資秘笈 免費入場登記即享價值$300豐富禮遇

投資海外房地產及精明財富管理是香港近年熱門投資話題，想一次過全方位了解相關資訊，及聽到最新鮮熱辣的投資心得，機會來了。「環球置業及投資博覽」將於周日（27日）上午10時正假九龍尖沙咀東香格里拉酒店宴會廳舉行，集多間星級地產發展商、財富管理公司及移民顧問公司，到場講解及分析多國數十地區的投資行情、置業市況及稅制安排等，全日更設有多個講座，雲集多位投資界猛人為大家分析最佳投資策略。博覽免費入場，預先網上報名即賞總值$300豐富禮品，您亦可參加現場免費兒童理財工作坊及大抽獎。

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博覽會除了集多間在業界享譽盛名的星級地產發展商、財富管理公司及移民顧問公司坐陣，當日更設有多個免費講座，罕有地聚集多位投資界猛人，為您分析市況，提供最獨家投資策略。星級陣容包括：凱基亞洲投資策略部主管溫傑、奕豐環球市場（香港）副總裁溫鋼城、天爵國際物業董事總經理陳嬿淇、美聯環球營業經理黃德琳、香港及澳洲執業律師林子右、世紀21奇豐公司合伙人及執行董事文慧詩、美聯金融集團拓展及營運總監梁柏基、Ray White銷售總監許嘉宇、弘捷國際分銷管理副總監陳芷欣、V Home Hong Kong創辦人趙國傑、Nexis業務發展經理譚承軒、杜保羅移民公司資深顧問黄靖雅以及翡翠島物業創辦人及執行董事霍琬諭博士。



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講者陣容鼎盛，將於博覽會當天全日多個時段為你分析多個海外市場的市況及投資要點，詳情如下：

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預先於網上登記（請按此）的入場人士可尊享貴賓快速入場及價值超過300元的精美禮品，包括姆明餐具套裝及韓國黃金10億乳酸菌益生菌乙盒。另外，博覽當日每30分鐘便有一次的現場大抽獎，參加次數無上限，愈早入場中獎機會愈高！博覽另設免費兒童理財工作坊，歡迎入場人士攜同子女一起參加全新設計的理財紙牌桌遊「Buy Low Sell High 低買高賣」，讓孩子從小學習正確理財投資概念，運籌帷幄。

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責任編輯：陳詠妍