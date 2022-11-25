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【香港電訊 6823】Now TV 與眾同樂 將FIFA世界盃卡塔爾2022帶入社區

股樓投資 23:00 2022/11/25

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全城期待的 FIFA 世界盃卡塔爾 2022 已正式開鑼，為將這項四年一度體壇盛事的熾熱氣氛帶入社區，香港電訊（06823）旗下Now TV 作為賽事的香港獨家收費電視營運商，今天夥拍明愛莫張瑞勤社區中心，招待來自西區的約60位家庭成員到旗下的大型室內遊樂場 Sooper Yoo 觀看B組威爾斯對伊朗的賽事。

同場加映：【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

Sooper Yoo 是由 Now TV 開發，座落於港島西寶城的大型室內遊樂場。參與是次活動的小朋友在觀賞球賽之餘，亦可暢玩場內的互動遊戲刺激身心，啟發腦筋和大小肌肉的全面發展。 Now TV 同時將世界盃的氣氛帶入辦公室，特別在周四（24日）舉辦員工「睇波派對」，與同事們分享這一股足球狂熱。香港電訊集團董事總經理許漢卿，連同HKT Home董事總經理蔡煒健及其他管理層亦有出席，與約150位同事一同見證G組瑞士如何擊敗喀麥隆， 以及Ｈ組烏拉圭與南韓的賽事。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

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記者：張以正

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