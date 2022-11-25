【著數優惠】Samsung Galaxy系列產品聖誕限定禮遇 加購智能手錶或耳機可享組合折扣優惠 Trade-in回贈高達1,500元

產品型號 優惠詳情

Galaxy Z Fold4 免費獲贈Galaxy Buds2無線降噪耳機（建議零售價$1,298），或一年裝置保障by Samsung Care+；或以$500升級為Galaxy Buds2 Pro；或以$998升級為Samsung Care+ 兩年服務計劃。

於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新手機並Trade-in指定舊款手機，可享額外高達$1500 Trade-in回贈。

同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。

免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。

Galaxy Z Flip4 於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新手機並Trade-in指定舊款手機，可享額外高達$1500 Trade-in回贈。

同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。

免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。

Galaxy S22 Ultra 免費獲贈Galaxy Buds2無線降噪耳機（建議零售價$1,298）；或以$500升級為Galaxy Buds2 Pro。

於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新手機並Trade-in指定舊款手機，可享額外高達$800 Trade-in回贈。

同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。

免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。

Galaxy S22 | S22+ 免費獲贈無線閃充充電板 P2400 （價值$468）

於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新手機並Trade-in指定舊款手機，可享額外高達$300 Trade-in回贈。

同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。

免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。

Galaxy S21 FE 免費獲贈ITFIT 真無線藍牙耳機T836（價值$498）

同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。

免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。

Galaxy Tab S8 Ultra 免費獲贈Galaxy Buds Live無線降噪耳機（建議零售價$1,498）或Samsung Care+ 2年全面貼心保障（價值$1,298）。

於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新Galaxy Tab S8 Ultra 平板電腦並Trade-in指定舊款產品，可享額外高達$800 Trade-in回贈。

同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。

免費獲贈ITFIT HEPA UV-C空氣淨化器（價值$798）。

Galaxy Tab S8 l S8+ 免費獲贈Microsoft 365個人版12個月訂閱（價值$540）。

於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新Galaxy Tab S8 l S8+ 平板電腦並Trade-in指定舊款產品，可享額外高達$500 Trade-in回贈。

同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。

免費獲贈ITFIT HEPA UV-C空氣淨化器（價值$798）。

Galaxy Book 2 Pro l Pro 360 免費獲贈防水電腦保護套、5合1 Type C轉接頭及藍牙滑鼠（價值$1,204）。

同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。

免費獲贈ITFIT HEPA UV-C空氣淨化器（價值$798）。

Galaxy Watch5 l Watch5 Pro 免費獲贈$200 百佳超市電子禮券。

免費獲贈ITFIT 智能體脂磅（價值$358）。