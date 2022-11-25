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【著數優惠】Samsung Galaxy系列產品聖誕限定禮遇 加購智能手錶或耳機可享組合折扣優惠 Trade-in回贈高達1,500元

理財智慧 23:16 2022/11/25

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三星電子香港今日（25日）宣布推出多個聖誕限定禮遇，優惠期由本月26日至12月31日，優惠產品包括摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、旗艦手機Galaxy S22系列、Galaxy S21 FE、平板電腦Galaxy Tab S8系列、手提電腦Galaxy Book2 Pro及Pro 360、無線耳機Galaxy Buds2 Pro、智能手錶Galaxy Watch5系列。

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凡經三星專門店、特約零售商或經銷商購買以上指定產品，加購Galaxy Watch5或Buds2 Pro，即可享700元或500元限時組合折扣優惠。此外，Samsung亦提供多個Trade-in回贈優惠，讓消費者可以送舊迎新加入Galaxy生態系統。

    點擊圖片放大
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產品型號 優惠詳情
Galaxy Z Fold4 
  • 免費獲贈Galaxy Buds2無線降噪耳機（建議零售價$1,298），或一年裝置保障by Samsung Care+；或以$500升級為Galaxy Buds2 Pro；或以$998升級為Samsung Care+ 兩年服務計劃。
  • 於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新手機並Trade-in指定舊款手機，可享額外高達$1500 Trade-in回贈。
  • 同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。
  • 免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。
Galaxy Z Flip4
  • 於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新手機並Trade-in指定舊款手機，可享額外高達$1500 Trade-in回贈。
  • 同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。
  • 免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。
Galaxy S22 Ultra
  • 免費獲贈Galaxy Buds2無線降噪耳機（建議零售價$1,298）；或以$500升級為Galaxy Buds2 Pro。
  • 於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新手機並Trade-in指定舊款手機，可享額外高達$800 Trade-in回贈。
  • 同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。
  • 免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。
Galaxy S22 | S22+
  • 免費獲贈無線閃充充電板 P2400 （價值$468）
  • 於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新手機並Trade-in指定舊款手機，可享額外高達$300 Trade-in回贈。
  • 同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。
  • 免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。
Galaxy S21 FE
  • 免費獲贈ITFIT 真無線藍牙耳機T836（價值$498）
  • 同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。
  • 免費獲贈ITFIT 三合一無線充電板（包括30W旅行充電器）（價值$798）。
Galaxy Tab S8 Ultra
  • 免費獲贈Galaxy Buds Live無線降噪耳機（建議零售價$1,498）或Samsung Care+ 2年全面貼心保障（價值$1,298）。
  • 於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新Galaxy Tab S8 Ultra 平板電腦並Trade-in指定舊款產品，可享額外高達$800 Trade-in回贈。
  • 同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。
  • 免費獲贈ITFIT HEPA UV-C空氣淨化器（價值$798）。
Galaxy Tab S8 l S8+
  • 免費獲贈Microsoft 365個人版12個月訂閱（價值$540）。
  • 於香港Samsung特約零售商或經銷商購買新Galaxy Tab S8 l S8+ 平板電腦並Trade-in指定舊款產品，可享額外高達$500 Trade-in回贈。
  • 同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。
  • 免費獲贈ITFIT HEPA UV-C空氣淨化器（價值$798）。
Galaxy Book 2 Pro l Pro 360
  • 免費獲贈防水電腦保護套、5合1 Type C轉接頭及藍牙滑鼠（價值$1,204）。
  • 同時購買Galaxy Watch5系列可享$700折扣優惠，而同時購買Galaxy Buds2 Pro則可享$500折扣優惠。
  • 免費獲贈ITFIT HEPA UV-C空氣淨化器（價值$798）。
Galaxy Watch5 l Watch5 Pro
  • 免費獲贈$200 百佳超市電子禮券。
  • 免費獲贈ITFIT 智能體脂磅（價值$358）。
Galaxy Buds2 Pro
  • 免費獲贈MOOV 24 bit 音樂服務1個月（價值$110）。
  • 免費獲贈 醇黑保護套 (Panther別注版)（價值$298）。

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