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【名人專訪】香港大數據先行者車品覺 由band5學生踏上創科之路 勸勉年輕人莫「躺平」

理財智慧 11:03 2022/11/26

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這些年來，數字經濟席捲全球，大數據（Big data）成其中一個炙手可熱的產業。大家日常生活的一舉一動，如購物習慣、網上搜尋紀錄等，也跟大數據息息相關，亦可以衍生出無限商機。在不少人眼中，可能會覺得美國、中國等大國在大數據的發展走得最前，其實香港這個彈丸之地，原來也盛產出一位土生土長的世界級大數據專家，就是紅杉資本中國基金專家合夥人、阿里巴巴（09988）前副總裁車品覺。這位大數據行業的先驅者，早於十多年前已投身行業。

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提起車品覺，於全國大數據行業無人不曉，除了他曾任阿里巴巴「大數據一哥」的猛料背景外，過去十年來，他一直不遺餘力推動大資料在中國的發展，先後服務於北京市、上海巿、貴陽市及澳門特區政府，成當地的大資料顧問專家。2017年時，車品覺被國家資訊中心評為中國十大最具影響力大資料企業家。2018年時，他在香港特首帶領下，參與慶祝國家改革開放40周年坐談會，並獲得習主席接見。

這位大數據界的權威人物，原來是位香港土生土長的「香港仔」，更令人意想不到的，是他出身於深水埗的Band5中學，他的成長經歷也是不少香港人的寫照。車品覺直言：「我的經歷不是太特別，跟很多男仔一樣，整個小學至初中的時期，簡直是在遊魂一般，我也是在一間不好的學校讀書，更沒有在香港考過會考。」幸好在中學時遇上一位好老師，令他開始發奮讀書，更有機會到美國、英國、澳洲等地升學及進修，開展不一樣的人生。

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離開「理想工作」追尋夢想

車品覺大學畢業回港後，即獲滙豐銀行（00005）的聘書，於眾人眼中，這是一份前景無限的工作，但卻不是車品覺的那杯茶。「當時我的爸爸、親戚及朋友，全部覺得這是最好的工作，我工作了數年後，我覺得這份工作真的很沉悶。」那個時候，互聯網世界才是他最熱愛的小天地，「當時大約在1996年，我愛互聯網的程度，就是買一部Server（伺服器）放在書房中，我自己建立一個網站，先會觀察網站的瀏覽量，之後就分析瀏覽量來自那處。」這些一點一滴的經驗，為他的大數據之路定下重要基礎，也令他真正愛上了數據分析。

離開了滙豐銀行後，車品覺先後在加入了香港電訊（06823）旗下的Netvigator、微軟（Microsoft）及eBay等大企業工作。以上的經驗，令他在數據分析的功力愈來愈高。其後他在2010年加盟阿里巴巴，擔任集團副總裁，他主理阿里的數據部門的數年間，先後為集團開發了多個成功數據產品，如「觀星台」、「阿里數據平台」等，方便員工於在短時間內找尋重要數據；同時亦建立了全新的數據治理體系，於他的領導下，阿里的數據團隊更在2014年時獲Top CIO評選為中國最佳信息化團隊。

身體抱恙成企業醫生

任職阿里的6年間，帶領車品覺步向事業的高峰期，「數據分析的話，阿里在內地是一定是最領先，我當時正處於浪尖，可以決定浪去到甚麼的位置，是我的全盛時期。」2014年，阿里巴巴在美國上市後不久，在事業上併搏多時的車品覺，身體不知不覺間出現問題，「有一天我跟員工開會時，我的左耳突然聽不到聲音，我就覺得自己是差不多時間離開公司。」2016年，他毅然離開阿里，這時上天卻為他安排了另一條路，「當時我在想，我見到的只是阿里的數據；如果我可以自己做選擇，看不同企業的數據，就是做投資。」於是他決定加入紅杉資本中國基金擔任專家合夥人，主要負責發掘「明日之星」，也成企業醫生，協助企業解決數字化的問題，於另一個層面推動大數據發展。

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車品覺這個「Band 5仔踏上大數據權威」的故事，絕對是個萬中無一的傳奇，作為「香港仔」，對於抱怨香港欠上流機會的年輕人一代，又有何建議？

車品覺認為，年輕人希望在一件事或專業上做出成就，首要條件是要找到一件令自己可以投入並熱愛的事情。「你不熱愛一件事，怎樣做到出色呢？以我自己為例，一看到數據我就十分興奮，就算叫我不眠不休去研究這件事情，我也不會覺得辛苦，也不時檢視自己怎樣可以做得好。」找到自己喜歡的事後，另一步要做到就是要堅持。他指出，很多人在機會仍未出現時，已經堅持不到並放棄。「我認為天生我材必有用，我覺得年輕人應該要找到自己喜歡的事情，之後堅持要將它做好，產生了價值後，既可以幫助企業，又可以幫助世界，我覺得如果有多些年輕人有這樣的想法，社會自然會美好。」

一句話打動名師

另一方面，車品覺認為年輕人也要懂得找到自己的伯樂，有助成長。「年輕人要明白除了要努力、找到自己喜歡的事情外，以上都是基本要做到的，你要比別人優勝的話，你就要找到自己的伯樂，可能是一個看得起你的老細，也有可能是一個幫到你的老師，而這些人永遠都是可遇不可求，你怎樣能夠感動到他們，讓他們在你身上花時間，其實是需要主動的，我覺得現今的年輕人不是太明白這一點，所謂人『躺平』，即是等運到，你在等運到的話，怎可能去跟別人比較呢？因此年輕人要不斷找到時機，不斷找到學習新的事情的啟發，這一點對年輕人來說十分重要。」

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以上內容節錄自《iMoney Focus》782期封面故事。

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記者：陳詠妍

 

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