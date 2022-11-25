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【聯繫匯率】大摩：維持聯匯制度符合內地和香港的利益

Hot Talk 22:52 2022/11/25

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近日相繼有大鱷聲稱港元脫鈎美元是遲早的問題，正在做空港元。摩根士丹利（美：MS）今發表報告，指港元脫鈎美元的討論再重現，但該行相信脫鈎不大可能發生，指因為香港有充足的儲備，而人民幣目前還不能完全可兌換，內地需要聯繫匯率來維持與全球資本的接通。

摩根士丹利駐香港的經濟學家Helen Lai、Jenny Zheng以及Robin Xing在研究報告中表示，香港金管局有能力維持聯繫匯率，而對內地而言，維持聯繫匯率有着戰略重要性，因為人民幣未可完全兌換，內地一直依賴香港作為環球資本的主要門戶，香港的資本帳完全開放，港元和美元的掛鈎，以及聯繫匯率制度為香港貨幣和金融系統提供可信性和穩定性，都是市場參與者所看重的屬性。維持港元和美元掛鈎是符合內地和香港的利益，尤其是以現時的地緣政治環境。

報告又指，隨着美聯儲的鷹派立場轉緩、美元有可能見頂，未來數月港元的貶值壓力可以逐步緩和，加上大摩預期內地明年替季會重新開放，周期性資金流入的恢復，加上內地和香港的增長復蘇，可能於明年進一步支持港元。大摩認為，聯匯制度對香港長遠而言是最佳安排。即使在承壓時期，港元和美元掛鈎提供穩定的貨幣和金融環境，這對保持香港作為全球貿易和金融中心競爭力至關重要。

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編輯：胡學能

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