【業績｜券商股】耀才中期收入及純利均跌逾2成　日均孖展借貸按年跌超過3成

耀才證券 （01428） 公布，截至今年9月底止6個月，收入按年跌23%至4.36億元，期內純利亦按年跌21.5%，至2.32億元。公司客戶戶口總數雖然較2021年9月底多出超過2.7萬個，但隨著股市表現下滑，客戶資產較去年9月底下跌22.6%，至530億元。

證券經紀收入仍然是耀才主要收入來源，但截至今年9月底止6個月收入按年跌28.9%至1.66億元，佔總收入佔比亦由去年同期41.3%，下降至38.1%。

公司孖展業務亦錄得顯著收縮，期內日均孖展借貸按年跌36.7%，至68.4億元，期內孖展融資利息收入僅1.32億元，按年跌25.6%，雖仍然是集團第二大收入來源，但佔總收入佔比則由去年同期31.4%，滑落至30.3%。

集團經營開支按年跌15.8%至2.6億元去年同期下跌15.8%至2.63億元，令純利率按年升0.9個百分點至53%，成為業績少數亮點。

相關文章：

【內房危機】恒大地產40億境內人民幣債券 獲債權人批准延付息半年

【今日至HOT】又有大鱷預告做空港元 形容如「買彩票」；牛池灣天台特色戶5年損手16萬

編輯：葉志偉