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【教育股】 中匯集團全年純利升37% 末期息增33% 惟股價一度急瀉逾兩成

股樓投資 22:25 2022/11/25

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中匯集團（00382）中午（25日）公布截至今年8月底止全年業績，收入及純利均見逾30%增長，惟股價績後急跌，低見2.08元，最多跌21.2%，收報2.19元，仍大跌17%。

同場加映﹕【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

期內，收入為16.9億元（人民幣，下同），按年升34.7%；股東應佔利潤5.7億元，按年增長37.2%；股東應佔經調整利潤5.8億元，按年增25.6%。每股盈利0.5316元，派末期息11.2港仙，按年多33.3%，當中9.6港仙以股份派發，以及特別息1.6港仙以現金派發。

【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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收入當中，高等學歷職業教育板塊佔整個收入8成，錄得14.3億元，按年增長26%；中等學歷職業教育及非學歷職業教育，分別按年增長14.3%及64%。期內，於國內及海外運營共9所教育機構，在校學生人數共77,628人，按年增加25﹒6%。

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記者：郭秀慧

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中滙集團（00382） 港股 純利 每股盈利 教育股

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