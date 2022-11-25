【美團業績】 美團第三季虧轉盈 賺逾12億人幣 管理層承認準備攻香港外賣市場

美團（03690）第三季業績虧轉盈。截至9月底止第三季，營收626.2億元（人民幣，下同），按年增28.2%；錄得溢利12.2億元，而去年同期為虧損99.9億元。經調整EBITDA為48億元，去年同期為虧損40.6億元；經調整盈利為35.3億元，遠高過市場預期上限，按年虧轉盈，去年同期為虧損55.3億元。

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期內，來自配送服務的收入有201.1億元，按年增30.6%；佣金收入有164.8億元，按年增21.2%；在綫營銷服務收入86.6億元，按年增8%。收入增長主要受到核心本地商業分部的收入穩定增長及新業務分部，尤其是商品零售業務的收入強勁增長所推動。新業務分部收入按年增長39.7%至163億元，主要受商品零售業務的增長推動。

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對於早前傳出美團擬攻香港外賣市場，正在港招聘人手。集團首席執行官王興承認，正探索在香港展開外賣業務，惟現時暫屬小規模的試點計劃，團隊需要更多時間摸索香港不同的環境及情況。他又指，香港與其他海外市場不同，與內地有共同的語言、文化及飲食習慣等，有助美團試驗其海外商業模式。

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記者：郭秀慧