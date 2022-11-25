【內房危機】恒大地產40億境內人民幣債券　獲債權人批准延付息半年

中國恒大 （03333） 旗下恒大地產在深圳交易所發公告，旗下規模達40億元人民幣的「20恒大02」，在債券持有人會議表決通過《關於調整「20恒大02」債券利息兌付安排的議案》，議案最終獲得超過6成同意票通過，意味該筆債券的本息兌付將會延期半年。

恒大地產早前公布，為人民幣境內債券「20恒大02」召開第二次債券持有人會議，議決將「20恒大02」的付息日期再延後半年，由原來今年11月26日繳付利息，改為明年5月26日。

恒大表示，參加債券持有人會議享有表決權的持有人，佔代表該債券未償還份額且享有表決權比例95.77%，滿足會議召開條件，最終兩項關於變更債券持有人會議相關時間，及債券本息兌付安排的議案，均獲得超過60%同意票，並悉數通過決議。

上述債務原本付息日為2021年5月26日、2022年11月26日及2023年5月26日。恒大指，鑒於恒大地產經營現狀，為妥善推進本期債券回售本息兌付工作，故提請債券持有人同意本期債券回售及利息支付安排調整，而今次調整並不觸發債務的相關違約責任。

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編輯：葉志偉