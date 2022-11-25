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【國泰293】國泰航空：7月至今增聘1800人　自5月起經營現金流恢復正數

股市 21:41 2022/11/25

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【國泰293】國泰航空：7月至今增聘1800人　自5月起經營現金流恢復正數

國泰航空 （00293） 今日舉行分析員會議，國泰航空候任行政總裁林紹波稱，自7月起，國泰航空集團增聘了約1,800名新員工，有信心持續的招聘活動會繼續吸引人才，支援國泰航空復常計劃，集團未來會繼續擴大機隊，以應對業務增長。

國泰航空自今年中起就表示，目標在18至24個月內增聘8000人，當中4000人為機師、機艙服務員和其他前線員工。

香港快運明年3月運力恢復至疫情前，可見【下一頁】

有足夠前線員工支持航班運作

林紹波又指，很高興見到自政府最近解除機組人員及入境旅客的檢疫要求後，整體員工流轉情況有顯著改善，並有信心良好趨勢會在未來數月持續，「雖然2023年充斥大量不確定因素，但相信航空業會繼續回復正常化」，強調國泰航空擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行航班運作。

國泰航空最新預告，下半年業績將較上半年明年改善，但受累其他聯屬公司表現，全年業績仍錄重大虧損。

在會議上，有分析員提及新加坡航空連續兩季錄得盈利，澳洲航空亦預期扭虧。林紹波指，無論是新加坡或澳洲，當地撤銷酒店隔離政策的時間均較香港更早，而且兩地均沒有對機組人員作出任何額外限制，但自香港撤銷酒店防疫後，國泰航空已快速復甦，集團會盡一切所能改善財務表現。

國泰航空：5月起經營現金流恢復正數

據國泰航空分析員會議上資料，集團自5月起經營現金流已轉錄正數，10月底流動資金達286億港元，較6月底再多19億元。

國泰航空於10月未投入營運、停泊在海外的航機數目降至59架，較6月底時少10架，較去年底時少15架。國泰航空10月營運相當於疫情前21%的客運運力和63%的貨運運力。

負債方面，國泰航空財務管理部總經理白克誠（Chris Buckley）指，國泰航空正逐步償還債務並降低負債水平，而政府於疫情期間的注資並不視為債務，而且股權投資，但目前尚未有償還計劃。

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記者：麥德銘、陳韻妍

港股 國泰航空（00293） 國泰航空 機師 航空業 機艙服務員

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