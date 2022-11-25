【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬

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將軍澳近期樓價回落，吸引不少用家入市。今次利嘉閣推薦的屋苑是位處調景嶺港鐵站上蓋的都會駅。屋苑最大賣點是來往港島方便，而且是大型屋苑，附近配套齊全。
放盤單位為都會駅1期2座高層E室，實用面積487平方呎，兩房間隔，現叫價740萬元。從相片可見，單位裝修企理。
|放盤單位
|都會駅1期2座高層E室（物業編號：BW68155876）
|實用面積
|487平方呎
|間隔
|兩房兩廳
|叫價
|740萬元（最後更新日期：11月25日）
|賣點
|
窗戶充足，大廳採落地玻璃，全屋光猛明淨。
簡潔裝修，即買即住。
特大露台，景觀開揚。
港鐵調景嶺站上蓋，配套齊全，交通方便。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢