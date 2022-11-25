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【帶你睇盤】將軍澳綫上蓋屋苑擁大露台　高層企理兩房叫價740萬

股樓投資 21:40 2022/11/25

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將軍澳近期樓價回落，吸引不少用家入市。今次利嘉閣推薦的屋苑是位處調景嶺港鐵站上蓋的都會駅。屋苑最大賣點是來往港島方便，而且是大型屋苑，附近配套齊全。 

放盤單位為都會駅1期2座高層E室，實用面積487平方呎，兩房間隔，現叫價740萬元。從相片可見，單位裝修企理。 

    點擊圖片放大
    +11
    +10
放盤單位 都會駅1期2座高層E室（物業編號：BW68155876）
實用面積 487平方呎
間隔 兩房兩廳
叫價 740萬元（最後更新日期：11月25日）
賣點

窗戶充足，大廳採落地玻璃，全屋光猛明淨。

簡潔裝修，即買即住。

特大露台，景觀開揚。

港鐵調景嶺站上蓋，配套齊全，交通方便。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3ibdN8G

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

都會駅 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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