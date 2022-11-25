【券商點睇】紫金礦業持續併購增產能 銅金價格回升支持產品盈利

第一上海指，紫金礦業 (02899)的資源併購仍在持續推進中，進一步鞏固公司在黃金行業的地位，而併購項目的產能逐步釋放，將推動公司實現2025年黃金產量達到80至90噸的目標。加上銅金價格持續回升，分別調整2022至2024年收入預測至2440億、2615億及2754億元人民幣，調整歸母淨利潤預測至216億、242億及270億元。該行 維持其「買入」評級，並予未來12個月目標價15.02元，對應2023年15倍PE。

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繼上月出資39.8億人民幣收購瑞銀礦業30%股權，獲山東海域金礦30%權益後，公司於11月6日再完成對招金礦業20%股權的收購，收購總價約人民幣40.6億元。在收購完成後，紫金礦業實際持有海域金礦的權益將提升至44%，於此同時，公司在十月通過公開摘牌的方式，以59.1億元獲得金沙鉬業84%的股權，收購後，公司將擁有安徽省金寨縣沙坪溝鉬多金屬礦所有權，新增鉬資源量196萬噸，躋身全球鉬生產商前列。

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另外從美國CPI表現來看，該行認為通脹已經到達階段性頂部，往後聯儲局加息的步伐有望放緩，對大宗商品價格的壓制將得以減輕。截至目前，倫敦黃金現貨價為每盎司1742美元，長江有色銅現貨價為每噸65600元人民幣，銅金價格有大幅度的回升，將對公司產品盈利水平形成有效支撐。

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撰文：鄭昊彤