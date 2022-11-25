【山地悠遊人生@iM網欄】最容易的事，堅持最難

古時有位鳥窠禪師，長期盤膝居住在一棵大松樹上，白居易在杭州任太守時，曾經拜訪及請教禪師什麼是佛法大意。白居易以為禪師會講什麼深奧的道理。禪師回答:「諸惡莫作，諸善奉行。」意思是不做壞事，多做好事。

白居易聽後感到很失望，說：這是三歲小孩子都知道的道理！禪師回答: 「三歲小兒雖道得，八十老人行不得」。白居易遂領悟到，知易行難，有些道理人人懂，又容易明白，但出於人性的弱點，做起來並不容易。多做善事這些道理實在普通平凡，可常被人們忽略，80歲的老人也未必能做到。

在秘魯走印加古道的時候，團隊總共9人，除了我單身，另有四對情侶。其中的一對，男生看上去比明顯較老，除了微笑，很少說話。但是他23歲的女朋友是團隊裡最年輕漂亮的，很開朗。我們都請了挑夫背行李，只有他們沒有，他女朋友一直背著個大背包，體力也明顯比他好，這個男生一直深藏不露，一起爬山四天，最後一天才知道他會說流利的西班牙語，原來他堅持在網上學習西班牙語八年。

更神奇的是，他是團隊裡最富有的人，他年輕的時候跟另外5個人創立了公司，公司賣盤後，他和其中三個人選擇了拿現金，另外兩個人選擇持有股權，那兩個人成為億萬富翁，他在加拿大卻過著低調的生活，問他有沒有後悔拿了現金。他說世上沒有後悔藥，不要為過去的事情浪費更多精力或代價。去年他終於跟年輕貌美的女友結婚生子了。

就是因為他，我開始斷斷續續的學西班牙語，夢想有一天跟他一樣，可以用流利的西班牙語跟導遊聊天。很多事情，看上去好簡單，例如每天做10分鐘瑜珈，到真的實行，堅持每日做，就會發現真的太難了。

直到疫情來臨，我開始想，自己為什麼而活，還有什麼事再不做我會後悔，所以才堅持下來，至今剛好800天。

每日一蘋果醫生遠離我，說話容易，有多少人每天真的吃一個蘋果。下週開始，我要繼續進行另一個目標，環遊世界。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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