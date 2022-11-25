▲ 【美團3690】王興：香港是美團擴張的試驗場 將與騰訊大股東Naspers發起對話

美團 （03690） 管理層今晚（25日）在第3季業績發布會上，被問到騰訊 （00700） 日前宣布向股東派發美團股份作為股息。美團CEO王興回應稱，美團與騰訊的股東組成有不少重疊，希望現有的美團股東從騰訊收到額外股份後，會繼續支持集團，也會與額外的新股東緊密對話、向他們分享長期願景，有信心為股東建立長期價值。

管理層續指，隨着季績剛公布，公司會向騰訊南非大股東Naspers發起對話，助對方明白公司短綫業績和長期策略，公司明白Naspers為本身股東尋找及實現價值。一方面，美團的股份有很強的流動性，且有堅實的投資者基礎；另一方面，美團深信其長遠價值會受到更多投資者欣賞。

美團屢傳向香港擴張 王興：很好的試驗場

公司近月據報研究向香港和國際市場擴張，管理層今表示，隨着公司持續在內地發展業務，可能會探索利用從內地得到的專業知識，為一些海外市場的消費者提供產品及服務，而香港作為中國的特別行政區，有多樣語言、多樣文化，而居民在飲食習慣與內地有連繫，故香港對公司而言是很好的試驗場。

管理層指，這些探索處於很早期階段，公司會作審慎全面評估，海外業務的整體預算，會很以投資回報率（ROI）作為導向，預期對公司損益影響非常有限。

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記者：胡學能