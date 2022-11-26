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有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門

名人薈萃 00:15 2022/11/26

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小時候讀成語，多不求甚解，純粹「唸口簧」。例如，破釜沉舟。當年，從來無想過，是甚麼意思？在現實生活中，若發生，又如何？直至出來社會工作，見證自己及身邊朋友的人生經歷，包括結婚、離婚、投資、移民，以至辭職方式，不少皆應合破釜沉舟這成語。

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留後路給自己


這句話，從正面看，是有無比決心。自己認為對的事，義無反顧去做，死就死，杜絕走回頭路的機會，滅絕放棄的空間。從負面看，是不太了解人生的無常，世事的變幻。以及，留條後路的重要性。有如俗語——自己封死後門。這樣，一旦前面火警，只有死路一條，明智嗎？


今次談論這話題，皆因近月不停有年青朋友，問筆者若決定移民，應該有何準備。

事先聲明，小弟絕不是個「勸人狂」（Persuade Freak），所以，大小事皆從不會勸人， 尤其是選擇結婚對象、事業及移民，絕對是每個人獨立思考的範圍，其他人以自己的價值觀去多事干涉，實在討厭之極。


移民前聽忠告

不過，不勸人，不等於被問到時，也拒絕分享一點人生經驗。故此，凡年青朋友問及筆者對移民意見，有2個分享：一、切勿破釜沉舟封死後門，尤其從未在外地生活過的。因為，一旦去到外國，住下來時才發覺與想像差異極大，覺得選擇錯誤時，怎辦？難道一直錯下去，愈踩愈深？至於怎樣為自己留條後路？作為成年人，自己要慎思。反正，每個人的處境都不同，請君用心安排。


二、較佳做法是，「未婚前先充分了解」。移民有如婚姻，若大家先同居，完全掌握對方的優點缺點，以及，先弄清楚2人在心態、文化、情緒、價值觀、生活習慣、人生追求……才作終生的承諾。即移民前，先在最惡劣天氣的日子試住幾個月，感受一下，確定合適才作出決定。事實上，筆者見過的「衝動結婚」，從無幸福結局，悲劇則多的是。移民，絕對一樣。

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撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍

 

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