【內房危機】光大銀行向10家房企提供逾2600億人幣融資額度　7間內銀已累批近兩萬億人幣（附表）

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自人民銀行及中銀保監公布「金融16條」後，多間內銀已向多間房企提供逾萬億元（人民幣，下同）融資額度，以目前披露金額計，涉資近兩萬億元。
光大銀行 （06818） 與10家房企簽訂戰略合作協議提供意向性融資總額合計2600億元人民幣。據內媒表示，從光大銀行獲悉，該行於12月1日分別與保利發展、大悅城、萬科 （02202） 、綠城中國 （03900） 、新城控股 （01030） 、中海發展、碧桂園 （02007） 、中國金茂 （00817） 、金地集團、旭輝 （00884） 10家房地產企業舉行銀企戰略合作協議簽約儀式，提供意向性融資總額合計2600億元，深化全方位合作，促進房地產市場平穩健康發展。
內媒於11月25日指，中國銀行 （03988） 與10家房企簽署《戰略合作協議》 ，授信超6000億元。據悉，中國銀行本周與萬科 （02202） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、中海發展、華潤置地 （01109） 、招商蛇口、金地集團、綠城中國 （03900） 、濱江集團、美的置業 （03990） 等10家房企簽署《戰略合作協議》，提供意向性授信金額合計超6000億元，在房地產開發貸款、併購貸款、債券承銷與投資、個人住房貸款、保函等重點業務領域深化全方位合作，共同維護房地產市場平穩健康發展。
消息指，碧桂園獲工行 （01398） 、中行 （03988） 及郵儲行 （01658） 的授信支持逾1500億元。金地集團在農行、工行及中行累計獲得逾1000億元授信額度支持，同時，金地集團於周五晚公布，計劃向中國銀行間市場交易商協會申請新增加註冊發行債務融資工具，總規模不超過200億元。
內地發「第二支箭」（由中債信用增進公司在民企債券融資支持工具政策框架下提供全額擔保增信）救樓市，據指龍湖、美的置業、金輝 （00137） 在銀行間市場分別公告發行20億、15億及12億元中期票據。
|獲內銀授信房企
|銀行
|授信額度（億元人民幣）
|房企
|工行 （01398）
|6550
|12家，涉中海外、保利發展、潤地、招商蛇口、深圳華僑城、萬科、金地集團、綠城中國、龍湖、碧桂園、美的置業、金輝集團
|中行 （03988）
|6000
|10家，涉萬科，碧桂園、龍湖、中海發展、潤地、招商蛇口、金地集團、綠城中國、濱江集團、美的置業
|郵儲行 （01658）
|2800
|5家，涉碧桂園
|交行 （03328）
|1200
|1000億予萬科、200億予美的置業
|農行 （01288）
|未披露
|5家，涉中海發展、潤地、萬科、龍湖、金地
|建行 （00939）
|未披露
|8家，涉中交建、越秀、萬科、龍湖、美的置業、合生創展
|光大銀行 （06818）
|2600億元
|10家，涉萬科、綠城中國、新城、碧桂園、中國金茂、旭輝
|合計
|至少19150億元
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編輯：袁諾曦