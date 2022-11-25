【機場三跑】香港國際機場第三跑道正式啟用 機管局指有信心2024年恢復客流量

香港機場的第三跑道作為「北跑道」於本日（11月25日）正式啟用。機管局機場運行副總監姚兆聰表示自本年7月8日起，已為北跑道編排航班，目前已有超過1萬1千架次飛機使用，本月每日平均超過140班飛機使用新跑道。

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機管局表示，「中跑道」將會繼續關閉約一年時間，期間由南、北跑道繼續提供服務，預計「中跑道」將於2024年重新開放，屆時三條跑道將可同時投入服務。局方又指，「北跑道」目前由臨時塔台監控運作，在新塔台建成後，臨時塔台將改作訓練中心。至於其他三跑系統工程項目，如擴建二號客運大樓、興建新T2客運廊、旅客捷運系統等，將於兩年內分階段落成，並逐步開放。機管局指有信心機場可以在2024年能恢復疫情前的客流量。

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根據機管局資料，新跑道於2016年動工，全長3,800米，填海拓地約650公頃，並設有新旅客捷運系統、以及行李處理系統，項目造價約1,415億元。

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記者：鄭日棱