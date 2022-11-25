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【iM定存攻略】港元定期突現7日10厘短期優惠

理財智慧 23:06 2022/11/25

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星展本周突推7天年息10厘的新資金定存優惠（起存額50萬元），名為「投資產品X1周限時定存推廣」，該定存適用於戶口擁有資產值100萬元的星展豐盛理財客；及即日起至今年底，需經該行任何分行完成指定合資格投資交易，當完成推廣後，會自動登記參加星展 e$aver 存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

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而12個月新資金定存方面，以建行亞洲（貴賓理財客戶）及富邦為冠，皆報12個月5.1厘，起存額皆為100萬元。而創興本周加息至5.0厘（起存額5,000元）、華僑永亨則有5厘（起存額20萬元）、中信、交銀則有4.8厘。

3個月新資金短存方面，建行亞洲本周報5厘（起存額100萬元、貴賓理財客戶），與12個月僅差0.1厘，為眾行之冠。創興加至4.75厘（起存額5,000元）、富邦及交銀、皆報4.6厘（起存額100萬及2萬）。

其他部分銀行定期：

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本文節錄至788期（2022年11月26日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

同場加映﹕【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

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編輯：黃銳

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