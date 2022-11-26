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【醫療科技】港企研穿戴式機械人　倡中風者自主訓練、重建神經通路

14:00 2022/11/26

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過去20年，俗稱中風的腦血管疾病，其死亡率有所下降，但普遍中風病人在脫離生命危險後，都要面對活動能力下降的問題。惟針對中風患者，以訓練病人活動能力的復康器材寥寥可數。初創科企Fleming MedLab，利用軟體機械人技術，研製出一套醫療級別的穿戴式機械人，幫助中風患者重建神經通路，改善其活動能力。

【醫療科技】深層腦部刺激器新架構　減置換手術風險

該企針對中風復康者，研發一系名為「Fleming Ankle」的穿戴式機械人。穿戴裝置可應用於手掌、膝蓋和足部的關節位。透過氣動驅動，令應用在病人關節上面的軟體機械人施力，從而協助病人完成他想作出的肢體動作。

根據政府指，腦血管疾病是香港第四大常見死亡的主因之一。在2021年，因此而死亡的人數為3,126人，佔該年度所有死亡登記的6.1%。Fleming MedLab聯合創辦人兼總裁鄭栢誠稱，由於醫療技術和搶救速度提升，中風的死亡率不算高，但約8成中風倖存者，病發後仍要面對活動機能嚴重退化等後遺症。

重視病人訓練意慾　以裝置作副助

綜觀現今醫療市場，特別是在本港，大多用於訓練活動能力的復康器材，都是為腦外傷（TBI）和脊髓受傷 （SCI）患者而設。他與該企另一聯合創辦人兼技術總監香皓林均認為，該些儀器主要是透過機器用力拉扯病人，使其做到某些動作。若然中風病人在有自主意識的情況下，再配合儀器協助，練習做出指定肢體動作。反覆訓練可以重建神經通路，令受損的神經有機會再次「學會」如何控制肢體活動。

要讓病人重新學會活動手腳，其中一個關鍵要素是病人想不想「郁動」。因此，香皓林在裝置中，加入動作感應器和肌肉電流偵測功能，可以分析如腳掌力量的分布，和肌肉中的電流，從而分析病人是否有意慾作出步行動作，繼而讓裝置施力。

把握黃金康復期　成效可達3至7成

他續指，綜合現時數據，預料病人每星期配戴該儀器訓練3次，每次約半小時至1小時。在進行約10至20次訓練後，病人的活動能力可以回復3至7成不等。惟仍要視乎病人本身中風時的嚴重程度，難以一概而論。

二人又強調，中風病人在病發後的3至12星期，是臨床上復康活動最為有效的黃金時期，受損的神經最有機會可以得到最大程度的康復。過後，其恢復能力會進入瓶頸，康復效果亦不顯著。考慮到病人在復康黃金期中或仍然留醫，他們正致力按政府要求逐程求收集數據，以取得醫療器材認證，將Fleming Ankle帶入醫院及復康中心中。

自設App　客觀分析康復進度

此外，為更好地追蹤病人康復進度，Fleming Ankle設有自家軟件進行分析，可供協助臨床測驗的物理治療師及相關人士查閱。兩人計劃將現時簡易控制版面的軟件，美化至可供醫生、物理治療師和病人查閱的客戶版本。

香皓林指，坊間對物理治療的成效沒有標準，病人情況不同，動作完成度亦不同。

物理治療師對病人康復進度的評價可以很主觀，他的一句話便可能會令病人失去治療動力。相反，若可以用相關的數字顯示其進度，再加入建議，便可以更好地協助病人治療。

目前，研發項目已進入臨床測驗階段，正與理工大學、2家醫療機構和其他自願參與測試的中風病人合作，預計明年第一或第二季，可應用於部分本地診所及復康中心。

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責任編輯：殷凱怡

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