【美股焦點】Fundstrat研究主管報告：美股出現罕見反向信號 料標普500指數年底升12%

Fundstrat研究主管Tom Lee在最新報告指出，美股出現極為罕見的反向信號，料未來將出現強勁上升。

Lee指出，周二 (22 日) 的期權看跌 / 看漲未平倉比 (Put/Call Ratio, PCR) 由0.64大幅上升至1.35時，惟標普500指數卻上漲近 1.4%。

PCR為一項技術指標，有助於衡量市場投資者情緒。他續指，這信號令人費解，因為PCR通常在股市下跌而不是股市強漲時上升。」

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據Fundstrat數據顯示，該水平的反向信號自1997年以來過去只出現過三次，而這三次接下來的數個月至一年內，美國股市均出現大幅上揚。

Lee 表示，「標普500指數未來3個月、6個月和 12個月的平均遠期回報率，分別為 3.7%、17.5% 和 35.8%，之後6個月和12個月獲得正向遠期回報率的機率則為100%。」並預計標普500指數年底可飆升至4500點水平，變相較現時升12%。

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記者：何珊如