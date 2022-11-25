收到購買證即趕入市　白居二590.8888萬意頭價買兩房　綠悠雅苑兩房跌穿600萬創近年新低

中原地產青衣灝景灣分行副分區營業經理任展雄表示，新一批「白居二」取得購買證後陸續入市，青衣綠悠雅苑剛錄得首宗「白居二」成交，1座低層F室，實用面積550平方呎，兩房間隔，附企理裝修，居二市場原叫價610萬元，經「白居二」買家議價後，單位最終以590.8888萬元成交，折合實用呎價10743元。兩房造價跌穿600萬元，屬近年新低。

任展雄指，買家為外區上車客，眼見近日居二市場入市競爭激烈，因此甫收到購買證便立即由外區趕入青衣購入上址。原業主則於2013年4月以336.2萬元一手買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利約254.69萬元，升值76%。

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