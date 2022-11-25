【ESG】 中資大行推ESG優惠 零售基金認購費低至0.5%

▲ 工銀亞洲的尹可豐指旗下ESG基金入場低至百元。

中資大行為推動ESG（環境、社會及管治）理念更普及化，最近把合資格的ESG零售基金，認購費劃一低至0.5%。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應本報查詢指，現時工銀亞洲代銷約60隻ESG基金，基金的投資主題廣泛，涵蓋氣候變化、能源轉型、可持續投資等。資產類別方面，則包括股票型、股債混合型和債券型基金。整體而言，很多客戶在過去幾年開始接觸零售 ESG 基金，他們在環球股市未作出調整前，主要考慮以環球成熟市場為主的股票基金，原因是ESG概念在歐美市場發展較早，所以基金種類選擇較多。

●疫情地緣政治考驗抗逆力 ESG評級較高企業佔優

經歷世紀疫情及環球加息等，尹可豐透露，現時較多客戶選擇風險相對低的股債混合基金，例如︰非保證派息率大約3厘左右，新興市場更可達4至5厘；惟後者的風險較高。

展望2023年，尹可豐認為，在今天的新冠疫情及地緣政治影響下，投資者更多考慮企業在逆境中的反應、以及耐力，不同市場數據也反映ESG評級較高的企業，在面對突如其來及不可抗力帶來的風險，包括疫情及氣候變遷等，有較大機會快速反應，從而減輕損失。

●倘認為股市整固近尾聲 可考慮ESG股票基金

同樣，ESG評分較高的發債企業，通常情況下財務狀況較佳，違約風險或較一般企業債為低，可為債券投資者提供更可靠的投資選擇。所以在 ESG 的投資決策過程中，除了考慮企業本身的財務因素，同時將 ESG因素納入考量，長期而言可令投資更具成長潛力。

他又說，踏入加息周期，對整體債券價格確實有一定影響，但ESG債券在各國政府推動下，逐漸獲得更多投資者垂青，過去數年相關ETF持有量持續增加，市場普遍認為當中規模將會以每年10%到20%增長。

另外，如客戶認為年初至今股市整固已接近尾聲，亦可考慮開始投資ESG股票基金，更可選擇個別行業基金，等待中長綫的潛在

收益。

●欲迴避強美元 「貨幣對冲」基金助鎖定滙率

問及強美元會否持續至明年，散戶揀 ESG 基金須否避開非美貨幣單位類別。尹可豐表示，如客戶預計美元將持續走強，可透過選擇市面上名為「貨幣對冲」的基金類別，迴避上述貨幣風險。顧名思義，「貨幣對冲」的基金類別鎖定本幣與當地貨幣滙率，免去滙率變動風險。不過，外幣一旦升值、也失去相關的滙率收益。

而工銀亞洲提供多種基金貨幣單位供客戶選擇，比方︰美元、歐元、英鎊、澳元及加拿大元等。

●部分入場門檻低至100 月供基金1000元起

談及ESG基金優惠，尹可豐說，工銀亞洲提供的ESG基金中，部分入場費低至100元，相信較低的入場門檻，讓更多投資者接觸 ESG產品；月供基金也低至1,000元。為推廣ESG 投資，今年第四季特別推出ESG基金認購優惠，合資格產品的認購費劃一調整為 0.5%。

●6招促綠色金融發展 牽頭銀團推定存發債

另方面，工銀亞洲採6大措施，全方位促進綠色金融發展，包括︰

（1）工銀亞洲緊隨總行中國工商銀行「成為具有良好國際聲譽的綠色銀行」的發展理念，以「進一步加強綠色金融建設」為目標，全力拓展綠色金融業務。

日前工銀亞洲完成首筆社會責任貸款，擔任牽頭行成功為一間亞洲大型政策性銀行籌組3億美元銀團貸款，彰顯工銀亞洲對環境、社會及企業管治（ESG）融資的支持，進一步豐富該行在 ESG 融資領域的實踐經驗。此筆業務的成功落地，更體現了工銀亞洲持續豐富 ESG 貸款產品類型，及拓寬業務範圍的積極成果。

（2）該行自今年9月推出首項企業綠色定期存款產品以來，市場反應熱烈，首月已錄得近 50家企業客戶辦理業務，首批發行額度已全部完成認購，其中更有數筆過億港元的存款，助力企業實現低碳轉型，促進業務持續健康增長。

（3）工銀亞洲一直持續透過推動綠色債券的投資、承銷和發行工作，為公共事業、交通運輸及可再生能源等各類綠色項目提供融資支持，2021 年末綠色債券投資餘額錄得同比增長 59%。另協助政府、金融機構及企業等客戶定價其「首筆」或「最大規模」

綠色債券，全年承銷各類綠色債券金額同比增長約 83%。

（4）中國工商銀行香港分行參與工銀集團全球多幣種「碳中和」主題境外綠色債券項目，成功定價發行其中10億美元高級債券，此項目更榮獲香港品質保證局（HKQAA）頒發的「傑出綠色和可持續債券發行機構（全球商業銀行）—最大規模整體碳中和主題綠色債券」獎項。

工銀亞洲積極把握綠色低碳發展趨勢，引導信貸規模投向綠色領域，截至2021年底，工銀亞洲成功牽頭籌組多筆綠色及可持續發展銀團貸款，更首度以顧問身份參與綠色與可持續貸款項目，使綠色貸款增長高於一般貸款，進一步提升綠色信貸業務綜合服務能力。

（5）針對零售客戶層面，該行積極與相關機構合作，持續引入及推出不同類型的 ESG投資產品，主要為 ESG 基金及綠色債券，滿足零售客戶對這方面的投資需求；現時大部分的投資產品均可透過電子交易渠道進行交易，未來將會進一步全面實施無紙化交易服務模式，逐步提升網上銀行及手機銀行的功能，以支援各類型投資產品的交易，同時亦會加強投資資訊服務，節省紙張之餘，亦可為客戶提供更便捷的理財服務。

（6）工銀亞洲亦積極加強投資教育的工作，透過不同渠道，積極向客戶及公眾宣傳 ESG 的投資理念及重要性，協助他們了解 ESG 所帶來的效益，希望藉此普及 ESG 理念。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君