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【女生理財】 怦然心動理財術 日本女生佛系「整理存錢術」 執屋都可以儲到錢！

理財智慧 18:39 2022/11/25

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一位日本理財專家指出，一個人沒有錢最主要是胡亂花費，而引致你胡適花費的主要原因在於你「缺乏整理」。一堆埋雜物、衣服、文件塞滿辦公室或房間，每次要用的東西都找不到，只好去買。日本收納女王近藤麻理惠 （Marie Kondo）的「怦然心動整理術」在日本、美國盛行，其實投資理財也可應用到整理術。只要整理得宜，其實可以節省更多，更可以佛系地達致理財目標。今次我們分享日本人如何透過整理，佛系達致理財目標。

【談保說道】提防硬銷危疾保險 一文解說經典不道德的保險代理個案【下一頁

1. 整理銀包
銀包保持簡單，只保留一張信用卡，必用的證件及小量現金已經足夠。使用一張信用卡將積分及現金回贈集中而非多張信用卡。另外，不少人銀包都有很多折扣券，建議將其丟掉，因為折扣券往往會令人購買更多不需要的東西，而且折扣券太刺激購物慾望，引致不必要的花費。

2. 整理銀行戶口
趁假日時間，整理自己的銀行戶口。建議大家只用一個銀行戶口管理其現金流及生活支出，另一個用作儲蓄。當你擁有愈多銀行戶口其實愈難管理，資金分散亦不是一個理財的好方法。將資金集中，可以分配部分在定存方面，達致佛系理財。

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

3. 整理雪櫃 
透過整理雪櫃，你會發現自己過去購買了很多食物但都已經過期了。食物都是錢買來的，買了沒有消耗掉亦是浪費金錢。所以在購買食物前先擬定一星期的清單，避免衝動購買或買太多食材，放到過期壞掉，最終浪費食物及金錢。

4. 整理家居
透過整理家居，你會發現自己有很多東西，可能是一直想買但原來家裡已經擁有。整理家居的雜物時，亦可以讓自己了解個人的消費習慣，從而提醒自己不再胡亂購買不必要的雜物。透過檢示家居的物品，可以大大降低購買新物品的意慾。

在平日多整理個人的物品及家居，可以讓自己更清楚個人的消費習慣，亦可以讓生活回到最簡單，減少胡亂花費，自然不需要太費神亦可以達致「佛系」理財。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

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記者：陳玉蓮

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