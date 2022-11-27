【人才管理】廣告界變態福利不再？　CEO籲打造共享成果文化

疫情改變消費者消費模式，企業要進行品牌和活動推廣，需要改變宣傳策略，廣告及公關公司亦要進一步轉型。廣告營銷集團The Bees，透過旗下規模不大的子公司，及放權讓子公司各自作商業策略決定，成功分散疫情風險。

【人才荒】高管人才年輕化 逾3成CEO不足45歲

對於行業迎來突變，廣告營銷集團The Bees創辦人兼行政總裁曾錦強指：

從來沒想過一個行業可以變成「零」。

幸好集團27間公司的業務性質覆蓋活動策劃、廣告、公關、綫上營銷等多方面，客戶亦來自不同行業，

即使有一部分行業宣傳支出少了，仍有外送平台等客戶增加廣告開支。

另外，放權讓規模不大、應變能力較快的子公司自行管理的模式，有助子公司在綫下活動全部叫停時，與客戶即時商討對策，將宣傳移師綫上。

宣傳媒介不同 放權予年輕一輩

但他坦言：「以前電視是主要媒介，可以拍一個完整故事，在最後才提起品牌。現在廣告會被略過，首5秒便要提到品牌。」面對宣傳媒介轉型，作為「舊世代的廣告人，我不懂得做這些（廣告），亦不能裝懂」，必需放手讓懂的人來負責。

雖然曾錦強自謙從事新媒介廣告的能力，或不如年輕一輩，但其獨有的管理方法和「變態福利，包括「334分紅制」（即集團盈利中3成用作公司營運、3成分給集團股東，4成分給員工）、加班飯錢無上限、每人每年3,000元電影和演唱會等活動資助，定是難以取代。

營造自由工作氣氛 增員工決定權

他指，福利只是錦上添花，對吸引人才有幫助，但未非直接因素。人才選擇工作時，仍會先看薪酬、職銜和晉升機會。其次，是要營造自由的工作氣氛，員工有一定的決定權，才會工作得快樂和有滿足感。

曾錦強更笑言，集團旗下有不少子公司老闆身兼員工一職，

他們有股份，自然不會輕易離職。

難添新變態福利 鼓勵子公司各自共享成果

集團提倡共享成果文化，但變態福利一直未有更新。曾錦強坦言，子公司多且持份者不同，較難以集團名義添新福利，期待和鼓勵子公司能各自為員工帶來新福利，繼續與員工共享成果。

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責任編輯：殷凱怡

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