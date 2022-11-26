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Selena Gomez與碧咸大仔夫婦交好 捐腎閨蜜形同陌路

環球社會熱點 09:05 2022/11/26

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美國女歌手Selena Gomez早前剖白心聲，指圈内唯一好友為樂壇天后Taylor Swift。Selena被指冷待曾捐腎給她的圈内閨蜜Francia Raisa，更遭對方取消追蹤其社交媒體賬戶。Selena近日與球壇萬人迷碧咸大仔Brooklyn夫婦共度感恩節，與Francia的友情未見有回溫跡象。

碧咸有意加入財團收購曼聯 賣盤價傳達756億 【下一頁】

Selena為迪士尼童星出身，年少成名並曾與加拿大歌手Justin Bieber相戀。但她苦受紅斑狼瘡一病困擾更需換腎，幸得演員好友Francia於2017年捐贈其中一顆腎臟。

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不過Selena早前接受音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）專訪，就指自己從不融入一群女性名流圈，自己在娛樂圈唯一的真朋友就只有Taylor Swift。

Francia疑似對Selena的言論不滿，僅留言一句表示有趣。Selena的自傳式紀錄片《Selena Gomez: My Mind ＆ Me》上映翌日，Francia就被發現已在Instagram取消追蹤Selena。

一段TikTok影片談及Francia取消追蹤Selena一事，Selena則在下方留言表示：「抱歉我沒有提到認識的每個人。」（Sorry I didn’t mention every person I know.）

事件持續發酵，有部分網民批評Selena忽略Francia，甚至在紀錄片提到自己的病，卻並沒有提起捐腎給她的Francia。

曼聯班主有意賣盤 C朗確認離隊 【下一頁】

不過Selena似乎沒有受此事影響心情，更選擇與最近交好的Brooklyn及其妻Nicola Peltz一起慶祝感恩節。

他們上載的TikTok影片顯示，三人一起在廚房準備感恩節晚餐。主持烹飪節目的Brooklyn在影片中負責煮食物，看起來頗有專業廚師的功架。

Selena與Nicola在廚房内玩得十分開心，更忍不住相擁，似乎Selena已接納Nicola成為圈内第二名真正朋友。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

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責任編輯：鄭錦玲

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