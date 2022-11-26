【世界盃2022】FIFA妥協 批准帶彩虹帽及旗幟入球場

卡塔爾宗教文化影響，國際足協（FIFA）早前禁止世界盃場館出現任何代表聲援同性戀等多元性向群體的彩虹飾物。但FIFA轉軚，允許現場觀賽的球迷戴彩虹帽，及手持彩虹旗幟入場。周五作賽的威爾斯代表隊指，對早前球迷遭沒收彩虹飾物感到震驚，敦促FIFA落實是次世界盃具有包容性的承諾。

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FIFA已向威爾斯足協（The Football Association of Wales，簡稱FAW）保證，球迷可在觀看周五（25日）球隊和伊朗隊的比賽時，佩戴彩虹帽及手持彩虹旗幟入場。FAW發表聲明稱已聯絡卡塔爾場館，敦促對方遵守協定。

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FWA亦指，FIFA曾承諾在世界盃舉行期間，卡塔爾將歡迎所有人。球會亦堅信足球是開放給所有人的運動，敦促FIFA堅守承諾。FWA指，球員會繼續推動人權議題。

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FWA行政總裁Neil Mooney表示，FIFA一開始就不應沒收球迷彩虹服飾，並對沒收一事感到震驚。他其後指透露已致函FIFA，很高興其後獲書面回覆，指粉絲可穿彩虹相關衣物。

FIFA早前明言，今年世界盃已禁止球員佩戴寫著「OneLove」，象徵聲援性小眾群體的彩虹臂章，更指一旦佩戴就會先罰黃牌。德國隊早前作賽時，球員集體用手掩口抗議，外界亦關注其他球隊會否有聲援行動。英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）已指，不排除跟隨上述做法的可能性。

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責任編輯：李俊儀