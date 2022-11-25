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租約完結交吉首晚即帶票睇樓　議價至凌晨 534萬購綠楊新邨兩房

股樓投資 18:51 2022/11/25

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近期不少業主擴大議幅，吸引買家出動尋寶，遇到心水盤亦會迅速入市。中原地產丘漢偉表示，荃灣綠楊新邨J座低層2室，實用面積445平方呎，兩房間隔，9月開價620萬元，日前租約完結，交吉首晚即獲睇樓客洽購，買賣雙方議價6小時至凌晨1時，業主終被誠意打動，答應減價86萬元至534萬元，買家立即承接，折合實用呎價12000元。

丘漢偉表示，買家為上車客，數月前開始出動覓盤，心儀綠楊新邨環境好，配套齊全，得知上址租約即將完結，遂等候交吉，交吉首晚便帶票睇樓，見單位裝修新淨，立即還價入市。原業主則於2009年以179萬元買入單位，持貨13年沽出，帳面獲利355萬元，升值約2倍。

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撰文 : 蔡子俊

綠楊新邨 荃灣 中原地產 二手市場

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