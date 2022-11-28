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【國際珠寶節】珠寶節昨閉幕　商戶有感市民留預算外遊

商業 11:30 2022/11/28

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彩藝珠寶鐘錶負責人陳小姐（右）及郭小姐（左）表示，人均消費約8000至2萬元，耳環及頸鏈最受歡迎。（曾耀輝攝）

第30屆JMA香港國際珠寶節於昨日（27日）閉幕，受訪商戶均表示，入場的本地消費者增多。

【國際珠寶節】周末生意升3成　珠寶商：人均消費1萬元

彩藝珠寶鐘錶負責人陳小姐及郭小姐亦表示，主要消費者是香港顧客，不過亦留意到海外的買家比上年多約1成，相信與放寬隔離政策有關。人均消費約8000至2萬元，耳環及頸鏈等首飾最受歡迎。

陳反映，該企參展多年，11月下旬至12月是旺季，惟亦感受到本地消費流失，同樣猜測市民傾向把預算放在外遊上。「珠寶業界於12月的生意表現應較現在好，惟亦要推出更多優惠吸引本地客。」

另一珠寶商Cole Cool首次參展，其負責人鍾小姐則稱，對展場人流量滿意，除了進場的本地消費者，亦有熟客專程來捧場。她反映，近期稱得上是疫情期間生意較好的時期，預料12月迎來旺季時表現更佳。

鍾亦提到，該企推出的展場限定優惠成功吸客，不少消費者為了優惠入手6件以上產品，人均消費由400元到3000元不等。「有顧客趁機提早選購聖誕禮物，一次過買幾件，用來送禮及自用。」

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記者：李智美

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