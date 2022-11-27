【時裝科技】港研AI時裝設計助理　推快設計流程約6成

時裝設計師每季都要推出新系列的服飾，一季接一季的工作，可謂是一刻都不能怠慢。人工智能設計研究所（AiDLab）將人工智能（AI）與服裝設計融合，為時裝設計師研發出一套AI設計助理系統。透過系統自動生成設計圖，激發設計師創作意念之餘，加快設計流程約6成。

【AI搶飯碗】Google神秘項目「Pitchfork」曝光 訓練AI編寫及修復代碼

AiDLab今年初，推出一套名為「AiDA」的互動性AI時裝設計助理系統。設計師只要上傳靈感板（Mood Board）的圖像後，系統便可透過機器學習（ML）、關係感知變換網絡（Relation-aware Transformer Network），以及可識別行內慣用的Pantone色票中，2,300種顏色的細粒度時裝色彩抽取系統（Fine-grained Colour Extraction Technique） 等創新科技，在約10秒內，每次自動生成出8款設計圖像。

負責帶領研究團隊的AiDLab行政總裁及總監黃偉強指，以往不少企業或學院的研究團隊都嘗試將AI融入設計行業，亦有人嘗試利用生成對抗網路（GAN）技術，讓AI系統自動生成時裝設計圖樣，

但設計師無辦法控制系統會生成出甚麼設計出來，由GAN生成出來的設計往往都「九唔搭八」和天馬行空，不適用於時裝行業。

設計講求原創性，自動生成設計圖，難免會令人疑惑設計師的存在價值。他強調，AiDA的研發用意是「Work with AI（利用AI工作）」。縮短設計流程的同時，透過與AI互動，激發設計意念，而非要讓AI取代設計師。

他的團隊在研發AiDA的過程中，亦十分著重設計師的參與度和原創性。雖然系統會自動生成各款設計，但相關款式都是按設計師所提供的資料所產生，設計師亦可以決定生成時的資料參考比重，即生成結果有多少成是基於系統或是設計師提供的資料。

另外，設計師還可以加入以往的設計作品，作為系統生成圖像時的參考。黃偉強指

特別是部分大品牌，他們的設計都會有其「DNA」。只要將以往推出過的系列圖像上載到系統，系統在自動生成時，會保留他的Signature（特徵）和基本元素。

惟他坦言，由AiDA生成的設計較為遍向商業用途，對於部分設計風格較為浮誇或專注於時裝表演服飾的設計師而言，生成結果可能會相對地平實。在日後系統更新時，亦會針對相關設計師需要，提升系統的多元性。

據悉，目前有來自香港、澳洲、南韓等地的6位時裝設計師，正利用AiDA協助設計工作。黃偉強引述該些設計師的評價指，應用AiDA後，前期設計時間縮減約6成。團隊亦計劃於12月推出iPad版本，方便設計師工作。

【雲端AI】NVIDIA夥微軟建大型AI超級電腦 將於Azure雲端運行

【AI換臉】Intel推Deepfake檢測工具 從面部血管判斷是否AI換臉

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：