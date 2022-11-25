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傳蘋果有意以70億美元收購曼聯　報道引知情人士否認消息

環球政經 19:21 2022/11/25

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日前英國小報The Daily Star報道，蘋果公司或將以70億美元收購曼聯，更指蘋果高層已就收購事宜，向球隊老闆加沙家族（Glazer）表達興趣，然而據媒體MacRumors援引知情人士說法，蘋果目前並無收購曼聯的計劃。

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MacRumors報道指，雖然蘋果無意收購曼聯，但公司一直進軍體育內容領域。今年6月，蘋果就與美國職業足球大聯盟（MLS）簽署為期10年的協議，由2023至2031年蘋果將擁有MLS的獨家串流媒體直播版權。今年3月，蘋果已首次涉足體育直播領域，和美國職業棒球大聯盟（MLB ）簽署一份為期7年、價值8500萬美元的「周五棒球夜」合同。外界普遍認為，蘋果之後還會競標NBA 、WNBA（美國家女子籃球協會） 、NASCAR （美國納斯卡賽車賽）等一系列體育賽事直播合同。

【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 股價急挫逾5%【見下頁

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之所以會傳出此消息，源於11月22日曼聯董事會宣布正研究不同的經營方式 ，其中包括有可能出售曼聯。外媒報道指出，蘋果並無擁有任何大型體育隊伍，但曼聯帶來的巨大商機，是引起該公司管理層興趣的其中一個主要原因。

MacRumors.com 是一個集合與蘋果公司相關新聞和謠言的網站，該論壇於2000年2月24日開站，更是蘋果公司相關社群中的知名網站，目前擁有超過1,00萬名會員。

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撰文 : 陳楚琨

Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 曼聯 收購 串流 體育賽事 足球 媒體 美元

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