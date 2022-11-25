  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新鐵路站概念炒不起　白石角雲匯4年賬蝕116萬　年輕專才斥732萬入市

股樓投資 18:45 2022/11/25

分享：

分享：

近期不少業主願意擴大減幅，部分上車客睇準機會入市。中原地產黃冠仁說，大埔白石角雲匯2期10座中層B5室，實用面積468平方呎，兩房間隔，原開價約770萬元放盤，日前議價後至732萬元易手，累減38萬元，實用呎價約15,641元。 

資料顯示，原業主於2018年以約848萬元購入單位，持貨4年，現賬面蝕約116萬元離場，單位期內貶值約13.7%。 

據了解，新買家為一名年輕專才，見近期樓價回落，單位樓齡新，屋苑有大型會所，加上業主願提供較大議價空間，即把握機會購入單位自用。 

延伸閱讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇　間隔方正 落地窗展空間感【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

雲滙 大埔 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

租約完結交吉首晚即帶票睇樓　議價至凌晨 534萬購綠楊新邨兩房

下一篇文章

【電動汽車】Tesla於內地回收逾8萬電動車 指軟件問題存在安全隱患
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價
【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車
【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款