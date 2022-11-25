新鐵路站概念炒不起　白石角雲匯4年賬蝕116萬　年輕專才斥732萬入市

近期不少業主願意擴大減幅，部分上車客睇準機會入市。中原地產黃冠仁說，大埔白石角雲匯2期10座中層B5室，實用面積468平方呎，兩房間隔，原開價約770萬元放盤，日前議價後至732萬元易手，累減38萬元，實用呎價約15,641元。

資料顯示，原業主於2018年以約848萬元購入單位，持貨4年，現賬面蝕約116萬元離場，單位期內貶值約13.7%。

據了解，新買家為一名年輕專才，見近期樓價回落，單位樓齡新，屋苑有大型會所，加上業主願提供較大議價空間，即把握機會購入單位自用。

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