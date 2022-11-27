【國際珠寶節】周末生意升3成　珠寶商：人均消費1萬元

▲ 有珠寶商表示，入場的本地消費者比上年多約3成。（曾耀輝攝）

第30屆JMA香港國際珠寶節於今日（27日）閉幕，有珠寶商指出，周六、日生意額比平日升約2至3成。

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▲ Opals Mine Factory負責人陳太表示，人均消費約1萬元。（曾耀輝攝）

由首屆便開始參展的Opals Mine Factory，其負責人陳太表示，雖然失去內地客群，惟入場的本地消費者比上年多約3成，周六、日生意額可比平日升約2至3成，產品售價由2000元到數萬元不等，人均消費約1萬元。

她解釋，以往參展的多為內地買家及旅客，「以前整個展期主要講普通話，但近3年就完全流失相關的客人。」

部分預算放在外遊 消費力度稍降

陳太表示，綜觀歷屆，今年的人流不算小，惟消費力度的確稍有下降，估計與「0+3」政策有直接關係。「不少人會於聖誕及新年旅遊，消費者可能把預算放在外地消費上，相對之下在本港的消費金額就會減少。」

她又留意到，本地的業界人士數量比上年回升，零售客方面，星期六、日有更多家庭客入場購物。

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記者：李智美