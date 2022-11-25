【證監諮詢】證監會諮詢修訂期貨經紀風險管理指引　若客戶30日兩度未清追孖展、不應再獲寬免

▲ 【證監諮詢】證監會諮詢修訂期貨經紀風險管理 若客戶30日兩度未清追孖展、不應再獲寬免

證監會諮詢更新持牌期貨經紀行的建議風險管理指引，為期約兩個月至明年1月31日。在早前「軟諮詢」過程中，期貨經紀商一度擔心證監會要求，若客戶在30日內兩度未能清繳追繳保證金，券商或被要求為客戶立刻斬倉。證監會最新表示，如某客戶曾在過去30個曆日內兩次未能於清繳限期或之前清繳追繳保證金而無合理辯解，期貨經紀行便不應寬免適用於該客戶的任何追繳保證金或強制平倉安排。

證監會續指，明白在一些情況下，期貨經紀行可能會認為適宜就某客戶帳戶寬免追繳保證金或寬免執行強制平倉，例如，因價格的利好變動而令保證金短欠減少或客戶自願進行平倉。為免此寬免權力遭到濫用，因此建議有關指引規定。

梁鳳儀：近期市場震盪凸顯期貨經紀挑戰

諮詢文件內其他主要建議指引包括：有關監控及管理期貨交易活動所產生的主要風險的定性規定，如要求期貨經紀行須設定審慎的客戶風險限額，及遵從有關商品期貨的額外規定。期貨經紀行亦須對執行或結算代理人進行盡職審查覆核，更妥善地保障客戶資產，及就在香港以外地方的期貨市場進行買賣及處理在香港以外地方的客戶資產設有監控措施。

證監會稱，大部分規定都包含了業界的現有風險管理作業手法，或闡釋實際上如何應用《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》的現有規定。

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀稱，近期金融及商品期貨市場的震盪，凸顯期貨經紀行在市況波動情況下所面對的挑戰。建議的風險管理指引旨在為期貨經紀行提供適時的指導，以協助它們更妥善地管理與其業務有關的風險。

證監會展開是次諮詢前，已於2021年就期貨經紀行的業務及風險管理作業手法進行了實況調查。

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編輯：麥德銘