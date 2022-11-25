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【港元定期存款】港元定存突爆10厘息 7天速賺9589元利息

18:22 2022/11/25

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恒生連續兩周加港元定存息。

港滙轉強，本周只得9間銀行加港元定期存款息率，為過去1個月數目最少。11月已近尾聲，全周共有12間大小銀行調整定存息，當中9加兩減，另花旗減完又加、頻密調息。

綜觀本周加息者，包括星展突推7天短存享10厘，恒生（00011）連續兩周加息；建行亞洲一周兩連加，大新（02356）更一周3連加。而工銀亞洲、創興、富融及交銀香港全面提高3個月或以上年息，大眾銀行則向短存埋手。

相反，信銀國際卻下調3個月年息0.2厘至4.4厘，半年削0.1厘至4.6厘。平安壹賬通把1年定存5.5厘悄然下架，這超高息原本於下周三（30日）才截止，但提前至本周三（23日）已撤銷。

●星展破頂息7天10厘  存500萬收息9,589元 兩附帶條件

全周的市況有4大看點，分別為︰

（1）破頂息再現：星展於11月23日突推7天年息高達10厘，以門檻50萬元的新錢計，速賺959元利息；如以上限500萬元計，短存最多賺息9,589元。

但享冠絕全城的息率，須符兩大附帶條件，首先是戶口擁有資產值100萬元的星展豐盛理財客。再者，由即日起至今年底，經該行任何分行完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金 （只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易）、又或認購或沽出債券 （不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易，達50萬元至500萬元（或外幣等值）。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，會自動登記參加星展 e$aver 存款推廣，可再享高達 5.5厘額外活期年利率。

    點擊圖片放大

恒生渣打4度加息 滙豐1年4.3厘  富融4.5厘大降門檻

（2）恒生密密加息：恒生自11月以來已第4度加息，繼本月3日、4日、14日及22日頻出擊；渣打香港（02888）亦於本月4度加，兩者較龍頭發鈔行、滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）齊於月內只兩度出招為多。

比拼4大行的長息，滙豐於11月15日上調1年期0.2厘、至4.3厘；恒生於11月14日新推1年有4.1厘，中銀則於11月18日加0.1厘、追貼恒生及渣打香港的4.1厘。

半年期方面，恒生特選客戶有4.5厘，且於本周二（22日）加網上尊享的定存0.1厘、至4.15厘；滙豐為4.1厘，中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

至於3個月期，恒生於11月22日加0.1厘，網上尊享報4.05厘，其他渠道也有4厘；滙豐現為3.9厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。 

（3）虛擬銀行追落後：富融於11月23日大幅調升1年期0.42厘、至4.5厘；又把門檻從50萬元急劈至1元。

（4）連續4周加息的銀行數目遞減：本周共9行加息，較上周11間少；而11月上旬更分別有16間、甚至多達18間業界出手。市料主因港滙轉強，走資壓力驟降，銀行毋須急於撲水搶存。

全周的高息榜以1年及半年期有大執位，最近頻頻加息的建行亞洲，終於成功奪冠；而創興也爆冷在3個存期的三甲榜佔一席位。

●3個月東亞8.8厘封王  建行亞洲、富邦半年4.9厘雙冠軍

先說3個月期，東亞（00023）續以8.8厘問鼎高息王；建行亞洲加0.2厘至5厘而穩守亞軍，創興以4.75厘罕有打入季軍；過往素來打高息牌的富邦，如今躺平只保持4.6厘，故跌出三甲列。

6個月期，連續兩周加息的建行亞洲，以4.9厘追貼富邦，兩行膺雙冠王。緊接其後是交銀香港及創興的4.85厘，連續3天上調存息的大新，以4.75厘重返三甲。

●1年期建行亞洲5.1厘突圍  看齊富邦

至於1年期，因PAOB的5.5厘提早結束，反觀，建行亞洲上調0.1厘至突破5.1厘，跟富邦看齊，雙雙晉級榜首。創興新推5.05厘而高踞亞軍，險勝華僑永亨的5厘。

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周有3大變化，分別為：3個月期以工銀亞洲、騰訊（00700）和港交所（00388）投資的虛銀、富融（Fusion Bank）加0.1厘、至4.18厘；險勝小米（01810）牽頭的虛銀、天星（AirStar Bank）的4.1厘。

9個月期以平保（02318）旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）新推4.6厘而摘冠；跑贏TOM集團（02383)有份的虛銀、匯立（WeLaB Bank）的4.4厘。至於1年期，PAOB撤5.5厘後，匯立的4.7厘重新奪冠。

其餘存期沒變，1個月期以PAOB的1.5厘摘冠；4個月期以中銀香港、怡和系及京東數科參股的虛銀、livibank的4.4厘居首；半年期也以該行的4.6厘佔優。15個月是匯立的5厘、以及18個月期亦是該行的4.08厘最高；兩年期以livi bank的4.5厘稱霸。

●匯立「以飛代息」新玩法吸存 5款優惠供選擇

另方面，匯立「以飛代息」有終極新玩法，推［全城最浮誇演唱會優惠］GoSave 2.0定期存款，Eason粉絲有5款終極優惠可揀：
（1）陳奕迅演唱會680元飛
・存入22,222元做18個月定存換兩張門票
・存入31,111元做18個月定存換兩張指定日子 （跨年／尾場1月14日）門票
（2）陳奕迅演唱會飛 980元
・存入2.5萬元做18個月定存換一張（聖誕／跨年／尾場）門票
・存入4萬元做18個月定存換兩張
・存入5萬元做18個月定存換兩張（聖誕／跨年／尾場），以上定存不設年利率， 先到先得，送完即止；保證有飛，毋須向黃牛買咁貴。

●花旗料今個加息周期  P或合共上調1.5厘

順帶一提，美資大行料本港的優惠利率（P）再加1.125厘。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊日前表示，隨着聯儲局不斷加息，本港銀行的P息有機會再度上調，料今次整個加息周期，P息或會合共上調1.5厘。由於銀行累計已上調兩次P息0.375厘，估計由現時至明年第二季，會再加P共1.125厘。

李貴莊參考2003年的加息周期，1個月拆息超過4厘，當時的P息為7厘；現時銀行普遍的P為5.625厘，今天與樓按掛鈎的拆息報4.1厘，由此推斷料有加P的壓力。但仍要視乎銀行的資金成本，當更多活期存款轉向定存，相信有更多銀行傾向加息。

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渣打集團（02888） 滙立銀行 富融銀行 創興銀行（01111） 大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） livi Bank WeLab 花旗銀行

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