【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅、雲頂出局　現有6大牌主「冧莊」、濠賭股個別走（第三版）

澳門新賭牌「7爭6」結果揭曉，現有6大澳門賭牌牌主成功「冧莊」，獲當局發出博彩經營批給臨時判給，有望再續牌10年，而新加入爭奪澳門賭牌的馬來西亞雲頂集團旗下GMM未能入選。

濠賭股今早個別發展，藍籌銀娛 （00027） 隨市跌5.5%、金沙 （01928） 平開。另外，永利 （01128） 升7.8%，美高梅 （02282） 升近5%，澳博 （00880） 升1.3%，新濠 （00200） 升4.4%。

6大牌主都各自發聲明看好澳門前景，不過同時指出，須與澳門政府落實及訂立博彩經營批給合同最終條款。澳門政府預期，年底前可完成相關工作，以便新承批公司從明年1月1日起，依照修改後的博彩法及新合同營運。

市場早預期，現有6大牌主在澳門投資20年，聘用大量澳門居民，項目規模龐大，雲頂集團未能突圍成功屬預期之內。

美高梅、銀娛評分最高 新賭牌最長年期減至10年

澳門今年年中展開賭牌競投，有別於現有牌照期限達20年，澳門政府表明，新賭牌最新批給時間為最長10年，並考慮申請者在吸引外國客源、非博彩元素、國家安全等的表現。

澳門競投委員會主席張永春表示，行政長官賀一誠考慮競委會報告書的內容，批出「臨時判給」，評分依次為：

張永春表示，競投首三大要求是確保本地員工就業穩定、吸納外國來源和發展非博彩項目，認為客源單一並不健康，但未有詳細交代每家博企排名高低的原因。

張永春：沒有禁止衛星場、中介人經營

被問及GMM何以落選，張永春表示，GMM雖是在澳門新成立的公司，但積極參與公開競投，但具體得分較低項目涉及非公開資料，不便透露。他續指，GMM會否與6家博企聯營是商業決定，但強調博企股東比例受嚴格監管。

自疫情以來和周焯華事件後，部分貴賓廳中介人和衛星賭場退出市場，張永春稱，衞星賭場能否過渡至新批給經營，主要取決於衞星場和承批公司協議，以及有關協議是否得到澳門政府依法批准，重申新博彩法明有禁止中介人存在。

永利澳門為賭牌公司資本重組 保留「同股不同權」架構

永利澳門周日公布，會因應新澳門博彩法更改，為直接持有賭牌的永利渡假村（澳門）（WRM）作資本重組，總裁陳志玲在WRM持有的A類記名股份，投票權益由10%升至15%，但經濟利益佔比續為0%。

至於由永利澳門間接全資持有的B類、C類股份，投票權益相應由90%降至85%，但續掌握WRM所有經濟權益，WRM繼續入帳作為全資附屬公司。

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編輯：袁諾曦