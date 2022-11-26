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【澳門賭牌】澳門賭牌結果揭盅　現有6間賭企全數獲發牌　新競爭者雲頂出局

股市 11:26 2022/11/26

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澳門新賭牌結果揭盅，與市場預期大致相似，現時在澳門經營賭場的6間博彩企業全數獲發「臨時判給」，在未來10年繼續可以特許經營開賭；至於今次新加入競爭的馬來西亞雲頂集團則未能入圍。

獲發新賭牌的公司分別為3間美資賭企：金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 、美高梅中國 （02282） ，以及3間華資賭企：銀河娛樂 （00027） 、澳博控股 （00880） 、新濠國際 （00200）

澳門行政法務司司長張永春表示，吸納外國來源是重點評分項目，每間競標公司均提交有關方案和配套投資計劃。投標文件已有詳盡表述及承諾，政府會密切監督其實行。

賭牌競投委員會於9月16日開標，共有7間公司競投新一輪 6個賭牌，全部獲接納，分別是現有6間博企，即永利澳門  （01128）  、金沙中國  （01928）  、銀娛  （00027）  、新濠國際  （00200）  旗下新濠博亞、澳博  （00880）  、美高梅中國  （02282） ，以及馬來西亞雲頂集團相關的GMM。

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編輯：袁諾曦

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