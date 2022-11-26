【世界盃2022】世界盃VAR再升級　足球藏芯片記錄實時位置

世界盃2022日前在卡塔爾揭幕，球賽連日來都成為市民的焦點。今屆世界盃除了有沙特阿拉伯爆冷反勝阿根廷、日本逆轉勝德國等戲劇性賽事外，球場亦充滿的科技感，包括升級版VAR，和聲稱球速最快的足球。

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國際足協早前宣布，今屆世界盃會將影像助理裁判（VAR）再升級，引入半自動越位判定技術（Semi-automated offside technology），以減低人為誤判的機會。相關的系統利用安裝在球場上方的12個專業追蹤鏡頭，追蹤足球的去向，和透過每名球員身上多達29個不同身體部位的光點，以每秒最多記錄50次球員動作的頻率，準確判斷球員的精準位置。配合藏於足球中的運動傳感器，其採用的MEMS技術，可以更精準地將足球的數據和所在位置，傳至VAR中，以協助裁判作出判決。

3D VAR看越位 粉碎爭議

升級版的VAR亦不負國際足協所望，在第一日的球賽便派上用場。在厄瓜多爾對戰卡塔爾的賽事中，厄瓜多爾隊開場3分鐘即迎來入球，但執法球證隨後指，VAR認為厄瓜多爾球員越位在先，故該入球無效。大會亦以3D動畫解釋，雖然涉事的11號球員Michael Estrada看似無越位之嫌，但VAR捕捉到的畫面顯示，當時他與敵隊球員在禁區相撞時，曾稍稍頂中足球，但同時其右腳小腿突出，屬於越位。

芯片藏於內膽 實時記錄位置＋平衡足球

今屆世界盃所使用的足球「旅程（AL RIHLA）」，除成就了有「上帝視角」之稱的VAR外，負責研發旅程的Adidas亦聲稱它是歷屆世界盃中，飛行速度最快的足球。旅程表面由20個SPEEDSHELL模塊組成，採用三角形狀和彎折設計，可以降低足球在空中運行的風阻系數。內膽中，則使用多個連接柱，將中央芯片「CTR-CORE」固定在其中，從而保持足球的平衡性。

球場採降溫系統 維護草皮健康

除場內有驚喜，世界盃的科技應用亦延伸至場外，包括透過採用Feelix Palm技術的盲文娛樂平台，將觸覺手掌通訊器，向視障人士傳遞世界盃的資料。另有7座球場採用了由隔熱材料和定向降溫技術組成的降溫系統，為球員和觀眾降溫外，亦可維護草皮健康和消除球場上的異味。

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責任編輯：殷凱怡

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