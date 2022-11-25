拜登有意全面禁用攻擊性武器 再呼籲收緊美槍械管制

美國科羅拉多州一間同志夜店上周爆發槍擊，造成最少5死18傷。總統拜登趁感恩節前往慰問前綫消防員時，再次呼籲收緊槍械管制。拜登更透露有意於明年，爭取立法通過全面禁用攻擊性武器。

美弗吉尼亞州超市爆槍擊致多死 傳槍手為店經理 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周四（24日）帶同2歲的孫兒Beau到訪馬薩諸塞州一間消防局，感謝前綫人員辛勤工作。

美國國會明年1月將開展新一届任期前，拜等表示他會嘗試在通過某部分形式的槍械管制，更可能會重新嘗試推進攻擊性武器禁令。

拜登狠批美國目前仍開放購買半自動武器是病態思想，强調上述做法毫無社會救贖價值，只能保障槍械製造商的利潤。因此他表明會努力擺脫攻擊性武器。

助制止美同志夜店槍手 退役美軍稱「進入戰鬥模式」 【下一頁】

根據非牟利組織「槍械暴力檔案」（Gun Violence Archive）的統計，美國今年已經發生超過600宗大規模槍擊案。

民主黨人控制的眾議院今年7月通過一項攻擊性武器禁令議案，但於參議院闖關失敗。隨著共和黨明年控制眾議院，總統之後要再通過禁用攻擊性武器的議案將更加困難。

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責任編輯：鄭錦玲