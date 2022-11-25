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【金融科技】陳茂波：致力發展本港金融科技　300億元共同投資基金或再加碼

股市 18:00 2022/11/25

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財政司司長陳茂波在銀行公會活動上強調，香港已重回正軌，將繼續吸納人才，致力發展香港金融科技業。早前「施政報告」提出撥款300億元成立「共同投資基金」，投資本地項目和境外企業在港的分支機構，他表示，若基金反應正面，政府將會向基金投放額外資源。

陳茂波表示本港早前成功舉辦環球金融領袖投資峰會，顯示發展已步入正軌，對於香港銀行業及國際金融中心地位非常樂觀，他又引述國際金融機構表示，計劃派遣更多的高級行政管理人員到港，並計劃增加在本地招聘，以及提升業務規模。

致力確保虛擬資產風險可控

陳茂波指出，市場對於早前發布的虛擬資產宣言反應正面，料於年底推出供機構投資者認購的綠色債券以代幣化方式發行。他稱金管局正研究數碼港元，可作為銜接法定貨幣與虛擬資產之間的「橋梁」。

對於近期出現部分虛擬資產市場崩潰的事件，以及有虛擬資產交易平台破產，他強調政府清楚虛擬資產的風險，未來幾個月將為虛擬資產服務供應商推出新的發牌制度，以確保這些服務者符合反洗錢（AML）等合規要求，致力確保風險可控。

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編輯：伍鍵文

虛擬貨幣 國際金融中心 陳茂波 金融機構 香港 金融 財政司

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