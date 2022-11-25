【中國降準】人行全面降準0.25厘、12月5日生效　料可釋放長期資金約5000億人幣　中信：或引導LPR報價下行

▲ 【中國降準】人行全面降準0.25厘、12月5日生效 料可釋放長期資金約5000億人幣 人行親解降準3目的

內地落實降準。中國人民銀行公布，決定於12月5日下調金融機構存款存備金率0.25厘， 不包括已執行5%存款準備金率的金融機構； 是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約7.8%，預期是次降準可釋放長期資金約5000億元人民幣。

人行表示，是次降準有三大目的：（1）保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。（2）降準是 優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。（3）是次 降準可降低金融機構資金成本每年約56億元人民幣，通過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。

中信證券預期，隨降準落地，可能會推動未來 貸款市場報價利率（LPR） 報價進一步下行，從而進一步引導實體經濟融資成本的下降。

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