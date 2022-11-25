  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國降準】人行全面降準0.25厘、12月5日生效　料可釋放長期資金約5000億人幣　中信：或引導LPR報價下行

宏觀解讀 17:45 2022/11/25

分享：

分享：

【中國降準】人行全面降準0.25厘、12月5日生效　料可釋放長期資金約5000億人幣　人行親解降準3目的

內地落實降準。中國人民銀行公布，決定於12月5日下調金融機構存款存備金率0.25厘，不包括已執行5%存款準備金率的金融機構；是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約7.8%，預期是次降準可釋放長期資金約5000億元人民幣。

人行表示，是次降準有三大目的：（1）保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。（2）降準是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。（3）是次降準可降低金融機構資金成本每年約56億元人民幣，通過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。

中信證券預期，隨降準落地，可能會推動未來貸款市場報價利率（LPR）報價進一步下行，從而進一步引導實體經濟融資成本的下降。

相關文章：【貨幣政策】中國證券報︰降準必要性和緊迫性在提升　全面降準概率較大

相關文章：【中國經濟】巴克萊料中國今年GDP降至3.1%　人行或降準25至50點子

開啟hket App，閱讀全文
經濟 貨幣政策 降準 人民幣 中國人民銀行 銀行 金融機構 中國

上一篇文章

【業績｜教育股】中滙集團急挫17%　末期息改以股份方式代替　全年度經調整淨利潤升26%

下一篇文章

【TWTR】Twitter下周試行驗證功能、細分為「藍灰金剔」　馬斯克：痛苦但必要
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）
【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）
【港股市況】ATM領跌、內房續上　國美零售抽升4成、周大福挫15%　恒生指數全日跌87點（不斷更新）
【港股市況】ATM領跌、內房續上　國美零售抽升4成、周大福挫15%　恒生指數全日跌87點（不斷更新）
【世界盃賽果】巴西贈塞爾維亞兩蛋　葡萄牙3比2贏迦納　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】巴西贈塞爾維亞兩蛋　葡萄牙3比2贏迦納　一文看清世界盃賽果
【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票
【聯繫匯率】又一大鱷聲稱做空港元　Weinstein：好比買一張回報「200：1」彩票
【恒指夜期】中央出手救內房　夜期續升66點（不斷更新）
【恒指夜期】中央出手救內房　夜期續升66點（不斷更新）
【美股期貨】美股今半日市　道指期貨升38點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美股今半日市　道指期貨升38點、納指期貨升0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款