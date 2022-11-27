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【世界盃2022】卡塔爾負面消息不斷　品牌宣傳策略陷兩難

商業 14:00 2022/11/27

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今年的世界盃由往常的夏季舉行，改至現時的秋冬季，亦令品牌的推廣計畫出現和以往不一樣的考慮。（新華社圖片）

四年一度的世界盃吸引不少球迷觀看賽事，亦是各大品牌推廣宣傳的好機會。不過今年世界盃主辦國卡塔爾捲入不少爭議，加上經濟不景的陰霾下，令品牌投放廣告亦陷入進退兩難之局面。

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今年世界盃在卡塔爾舉行，除了賽事消息外，有關比賽場地的碳排放、當地的人權爭議亦備受關注。所以國際品牌要藉此國際盛事宣傳，亦相當尷尬。

集中宣傳國家隊伍可行嗎？

外電報道引述廣告公司Total Media指，今年世界盃期間的廣告策略，必須謹慎考慮，亦解釋了為何今年的廣告主要集中於支持足球隊伍，而非主辦國家。不過此舉亦有難處，國際足球總會早前禁止球員配戴聲援同性戀者的「OneLove」臂章，事件觸發德國連鎖超市終止與德國足球總會的合作，直斥其禁令完全不可接受。

另一方面，環球經濟不明朗，亦令國際品牌收緊市場推廣的預算。特別是今年的世界盃由往常的夏季舉行，改至現時的秋冬季，亦令品牌的推廣計畫出現和以往不一樣的考慮。

世界盃吸引力不改

然而，世界盃無疑是全球盛事，盡管有眾多不明朗因素，仍有不少品牌已把握這段宣傳的黃金檔期。福特汽車、可口可樂、三星等品牌估計合共投放20億美元推廣。有美國電視台更在世界盃賽事期間，生意額創記錄，並吸引了20個新的廣告客戶。

法國電視台TF1則指，如果已發展國家的所屬隊伍能晉級得愈高，品牌更樂意投放推廣資金。

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責任編輯：葉泳珊

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