虛擬貨幣熱潮持續  創新「雲普發茶幣」登場

▲ 「雲普發茶幣」於「通證化資產與數字證券大獎2022」榮獲「最佳環境、社會及管治通證獎」。

虛擬貨幣圈熱潮持續，雲南普洱茶產業發展有限公司透過互通金融科技集團（ixFintech）推出首個茶幣──「雲普發茶幣」，採用傳統茶餅元素作為設計概念。該茶幣的價值是基於普洱茶實物資產，每個茶幣背後都有一餅茶作價格支撐，可交易，也可兌換實物。日前，「雲普發茶幣」獲「通證化資產與數字證券大獎2022」（Tokenized Assets & Digitized Securities Awards，下稱「TADS大獎」）頒發「最佳環境、社會及管治通證獎」。

普洱茶與區塊鏈技術的完美結合



普洱茶的收藏價值及金融屬性與區塊鏈技術的結合具有天然優勢，區塊鏈技術為普洱茶交易實現防偽、溯源之功能，同時也為普洱茶市場注入了流動性。「雲普發茶幣」將進行第二階段實戰性內部交易測試，成功推出後，代幣持有者可於指定虛擬資產交易所上儲存雲普發茶幣，有效保護自己的資產，直到將代幣變現或兌換實物茶餅；同時持有者可受益於代幣在二級市場的流動性及價格表現。



TADS大獎是全球首個針對通證化資產與數字證券的行業年度國際獎項，滙集來自世界各地的個人和企業，分享資產通證化給金融市場帶來的能量，並表彰世界各地具重大貢獻和傑出成就的業界參與者。獲獎的「雲普發茶幣」由雲南普洱茶產業發展有限公司透過互通金融科技集團（ixFintech）研發，設計源自傳統茶餅元素。

▲ 首個區塊鏈與茶結合的項目——「雲普發茶幣」。

預計茶幣發行量共200個

首批通過概念認證（Proof of Concept）的資產是雲普發品牌元年之經典古茶拼配茶「中國夢．香約2049系列 – 21191」及年份中期茶代表作「金榜2008」，預計茶幣試行發行量為各100個。有關茶幣項目亦是數碼港「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃項目之一，以上兩款茶餅成功成為世界首個經審核的普洱茶類數字資產。

雲普發母公司天大集團有限公司表示，茶餅資產代幣化可以在環境、社會及管治（ESG）相關融資中引入更有效的融資系統，促進綠色金融項目的發展。集團將抓住獲獎機遇，乘勢而上，進一步提升行業影響力，同時加快發展普洱茶業務，為持份者提供更多投資機會，創造長遠價值。

（資料由客戶提供）