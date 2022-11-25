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【旅遊復常】東瀛遊斥2000萬推出日本直航包機迎旺季　新年部分北海道團已爆滿

商業 17:37 2022/11/25

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東瀛遊宣佈斥資約2000萬，分別聯乘日本航空及香港快運兩間航空公司，於農曆新年期間，推出多班直航北海道札幌及四國高松包機。（資料圖片）

港人外遊意欲有增無減，東瀛遊宣佈斥資約2000萬，分別聯乘日本航空及香港快運兩間航空公司，於農曆新年期間，推出多班直航北海道札幌及四國高松包機。

【旅遊復甦】訪日旅客回升至疫前2成　人均消費增　惟部分地方復甦落後

東瀛遊和日本航空合作包機計劃，推出農曆新年1月20(年廿九)及25日(年初五) 直飛北海道札幌的5天航班，兩個航班合共400個機位。配合包機而設計的北海道5天團團費為13699元起，推出市場接近一周後，有個別團種已額滿售罄。

至於和香港快運合作直飛四國高松的包機，則由明年1月22（年初一）起直至4月初 ，逢星期二、四、日出發，每星期3班，共36 班及超過6000個機位，四國、關西大阪及岡山廣島等地的5天之旅團費則6899 起，冀配合農曆年、復活節及櫻花盛開期的旺季。

北海道最受歡迎

東瀛遊旅行社執行董事禤國全稱：「自0+3實施後日本團收客量錄得強勁增長，收客至今已超過一萬人，有超過400 個團成行，按月增幅均有3倍，現在是收聖誕團的高峰期，收客量已達7成半，其中北海道最受歡迎，佔一半。

他坦言現時航空公司運力尚未完全恢復，加上緊接聖誕及農曆年是疫後第一個大旺季，故耗資逾二千萬在包機計劃。
 
禤指，未來外遊市道將會持續暢旺，對前景充滿信心，本月已有約100個外遊團成團，料12月出團量超過200團 ，包括日本、長線及東南亞，料整體客量可回復疫情前的3成半，明年第一第二季可回復至疫前一半。

【泰國訪問團】泰商青睞「香港製造」　陳祖恒：可藉此拓展內地業務

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責任編輯：葉泳珊

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