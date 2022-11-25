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【電動汽車】Tesla於內地回收逾8萬電動車 指軟件問題存在安全隱患

環球政經 18:39 2022/11/25

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Tesla電動車的安全隱患問題一直備受關於，近日Tesla電動車又再度傳出事故，根據內地媒體報導，Tesla向內地國家市場監督管理總局備案了召回計劃，決定自即日起召回部份車輛。

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當中包括生產日期在2013年9月25日至2020年11月21日期間的部分進口Model S、Model X電動汽車，共計67,698輛。 本次召回範圍內的部分車輛由於軟件問題，可能出現動力電池電壓感測回路反饋電壓與電磚真實電壓不一致，導致電池管理系統誤判，車輛屏幕顯示「需要維修」、「安全停靠車輛」等警示，車輛會逐步停止動力輸出，極端情況下可能增加車輛發生碰撞事故的風險，存在安全隱患。

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另外，Tesla亦同時回收生產日期介乎2019年1月至11月期間的進口Model 3汽車，涉及2736輛，以及於2019年10月14日至2022年9月26日於內地生產的同款汽車，共涉及10127輛。

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記者：鄭日棱

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