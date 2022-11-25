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【科技一周回顧】Twitter亂局持續　電子八達通添換卡面功能

科技 19:00 2022/11/25

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

Elon Musk（馬斯克）入主Twitter後發起多項改革，當中最受外界關注的就是大規模裁員，Elon Musk甚至要求留下來的員工要在「長時間高壓工作」或「拿遣散費離職」之間二選一。外媒The Verge最新引述Twitter員工消息，Elon Musk已在內部大會表示完成裁員，並準備招聘新員工。

＞＞＞【Twitter封鎖帳號】Elon Musk加持？　Kanye West示意重返Twitter

＞＞＞【Twitter亂局】Elon Musk宣布　部分Twitter用戶將解禁

＞＞＞【Twitter亂局】Twitter競爭對手Hive Social　用戶數量破百萬

八達通實體卡的款式向來多樣化，而隨著電子錢包愈趨普及，八達通也投放更多資源以及創新，於電子八達通中。八達通宣布，即日起至2023年1月31日，使用iPhone及Apple Watch的客戶，可透過八達通App，免費換領一張圖案卡面，當中包括：Hello Kitty、鋼鍊及大口仔等。

Meta旗下社交平台WhatsApp再被爆出現安全漏洞。有網絡安全資訊外國媒體發現，黑客論壇上出現來自84個國家及地區、約4.87億組的WhatsApp用戶電話號碼，並且正公然販售，當中包括香港用戶。

＞＞＞【網絡安全】6成港人個資曾遭外洩　Google：與網上密碼使用習慣欠佳有關

來到年末，手機大戰依然未落幕。以影像能力在近年備受矚目的vivo X系列，終於昨（22日）晚正式登場！vivo宣布，X90 系列新機共有三款，分別為：X90、X90 Pro以及X90 Pro+。其中最受外界關注的，莫過於首部搭載高通Snapdrasgon 8 Gen 2的X90 Pro+。

＞＞＞【高通芯片跑分】高通Snapdragon 8 Gen 2分數曝光　比聯發科稍勝

責任編輯：曾曉汶

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