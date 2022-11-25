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Twitter下周再推出帳戶認證功能　不同類型用戶有不同顏色剔號

環球政經 17:59 2022/11/25

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Twitter於本月初推出用戶可以7.99美元價錢訂閱Twitter Blue，以購買「藍剔」認證，導致平台一時出現大量虛假帳號，Twitter於是暫停該服務。馬斯克（Elon Musk）今日（25日）在Twitter上宣布，Twitter將恢復認證功能，但不再只有「藍剔」，而是根據不同帳戶類別，採用不同顏色剔號。新系統暫定12月2日推出。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

馬斯克今日表示，公司帳戶將會獲得「金剔」，政府賬戶則是「灰剔」，而現有的「藍剔」將用於個人，無論用戶是知名人士與否。他又稱，帳戶獲得剔號之前，所有帳戶都會被手動驗證。

【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 股價急挫逾5%【見下頁

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藍剔認證以往只提供予政府人員、名人、傳媒或知名品牌等用戶申請，以證明他們的身分，同時可協助其他用戶識別帳戶的內容可信性的關鍵工具。早前就有言論指出，付費獲藍剔認證的做法，有機會令Twitter上充斥假帳戶，因為任何人只要願意支付月費，都可以冒充知名或具影響力的個人及團體。

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撰文 : 陳楚琨

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