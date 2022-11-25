為方便小朋友上學　27.5萬月租筆架山洋房　業主享2厘租金回報

嘉里建設（00683）旗下筆架山龍駒道緹山，首宗租務成交。中原地產鄧錦雄說，日前單號屋以27.5萬元月租租出，實用呎租達94元。他續說，單號屋實用面積2,913平方呎，四房三套加工人套房間隔，擁天台、大花園及車庫。

據了解，新租客為外區客，見市場上逾2,000平方呎大宅租盤選擇不多，鍾情屋苑樓齡全新，間隔實用，為方便小朋友上學，遂拍板承租作新居。

資料顯示，業主於2020年9月以1.6億元一手購入洋房，原本打算自用，但通關無期，決定先放租，以月租27.5萬元計，可享2厘回報。

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