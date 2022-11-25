  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【板塊追蹤】富瑞：移動數據增長鼓舞 中資電訊股具吸引力

股樓投資 17:02 2022/11/25

分享：

分享：

中資電訊股周五（25日）造好，其中獲富瑞看好的中移動（00941）、中聯通（00762）及中電信（00728）升幅在1.3%至4%。富瑞表示，年初至今電信收入增長7.9%，符合其預測。該行認為中國電信公司將繼續成為極具吸引力的股份，增長動力主要來自於移動領域的良性競爭、工業互聯網發展、國企構建IT生態系統趨勢、資本支出強度下降以及承諾增加派息。


 

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

 

國家工信部10月份統計數據顯示，移動數據按年增長進一步提升至20.2%，連續四個月錄得改善，按月升6.8%，屬今年以來最大升幅，料為數據中心及電信公司帶來重要的積極信號。該行指，採購於去年9月的相關建設工作已完成，令10月份5G基站新增數量比起第三季大幅回落。該行亦表示看好內地電信商發展，指在移動業務及工業互聯網分別增長3.5%及30%的推動下，電信收入增長保持在6.5%的健康水平，令公司估值更具吸引力。


 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

富瑞認為，移動數據增長持續復甦令人鼓舞，而因工信部停止披露手機與非手機移動數據流量的細分，傾向相信增長是來自於5G工業互聯網的發展。該行預期非手機設備或成為增長驅動力，同時估計今年數據中心需求將見底，明年需求增長料重新加快。

 

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中資電訊股 大行報告 港股

上一篇文章

為方便小朋友上學　27.5萬月租筆架山洋房　業主享2厘租金回報

下一篇文章

朗譽首批128伙折實呎價17968元　折實入場價413.95萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價
【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮
【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車
【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車
美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款