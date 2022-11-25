【板塊追蹤】富瑞：移動數據增長鼓舞 中資電訊股具吸引力

中資電訊股周五（25日）造好，其中獲富瑞看好的中移動（00941）、中聯通（00762）及中電信（00728）升幅在1.3%至4%。富瑞表示，年初至今電信收入增長7.9%，符合其預測。該行認為中國電信公司將繼續成為極具吸引力的股份，增長動力主要來自於移動領域的良性競爭、工業互聯網發展、國企構建IT生態系統趨勢、資本支出強度下降以及承諾增加派息。





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國家工信部10月份統計數據顯示，移動數據按年增長進一步提升至20.2%，連續四個月錄得改善，按月升6.8%，屬今年以來最大升幅，料為數據中心及電信公司帶來重要的積極信號。該行指，採購於去年9月的相關建設工作已完成，令10月份5G基站新增數量比起第三季大幅回落。該行亦表示看好內地電信商發展，指在移動業務及工業互聯網分別增長3.5%及30%的推動下，電信收入增長保持在6.5%的健康水平，令公司估值更具吸引力。





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富瑞認為，移動數據增長持續復甦令人鼓舞，而因工信部停止披露手機與非手機移動數據流量的細分，傾向相信增長是來自於5G工業互聯網的發展。該行預期非手機設備或成為增長驅動力，同時估計今年數據中心需求將見底，明年需求增長料重新加快。

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撰文：鄭昊彤