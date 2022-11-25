朗譽首批128伙折實呎價17968元　折實入場價413.95萬起

保利置業 （00119） 與尚嘉控股合作的油塘朗譽為區內事隔約兩年的全新項目，發展商今開價， 首批推出128伙，實用面積261至730平方呎，涵蓋開放式至三房戶型，提供最高15%折扣優惠，入場價413.95萬元，折實平均呎價17,938元。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀形容首批定價為「Chill級世界盃入門價」，以優惠價推出，望引起市場關注。即日開放示範單位及開始收票。視乎收票情況，最快料於12月初展開銷售。對於加息，相信市場已有預期，如加息步伐不太快，本港買家應能承受。

首批單位處於項目的1及2座，涵蓋17伙開放式、41伙一房、67伙兩房及3伙三房單位。 單位折實價由413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價由15,860至19,484元。

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