  • 23°C
香港時間 : 20221125日 (週五) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

朗譽首批128伙折實呎價17968元　折實入場價413.95萬起

股樓投資 16:54 2022/11/25

分享：

分享：

保利置業 （00119） 與尚嘉控股合作的油塘朗譽為區內事隔約兩年的全新項目，發展商今開價， 首批推出128伙，實用面積261至730平方呎，涵蓋開放式至三房戶型，提供最高15%折扣優惠，入場價413.95萬元，折實平均呎價17,938元。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀形容首批定價為「Chill級世界盃入門價」，以優惠價推出，望引起市場關注。即日開放示範單位及開始收票。視乎收票情況，最快料於12月初展開銷售。對於加息，相信市場已有預期，如加息步伐不太快，本港買家應能承受。

首批單位處於項目的1及2座，涵蓋17伙開放式、41伙一房、67伙兩房及3伙三房單位。 單位折實價由413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價由15,860至19,484元。

延伸閲讀【多圖】朗譽兩房連儲物室示位陪你睇　暖色設計展示時尚型格【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

同場加映【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

朗譽 保利 油塘

上一篇文章

【板塊追蹤】富瑞：移動數據增長鼓舞 中資電訊股具吸引力

下一篇文章

【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價
【美股焦點】Wedbush分析師評Tesla優於市場表現 惟收購Twitter鬧劇將持續影響Tesla股價
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】積極備戰香港馬拉松 范倩怡勢奪萬金小姐殊榮
【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車
【有相睇】淘大花園山池景罕有放盤545萬售　原業主減價助年輕情侶上車
美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款