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非裔男持拐杖打12歲亞裔男童 遭紐約警拘捕

環球社會熱點 16:57 2022/11/25

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種族歧視議題備受關注，美國紐約一名12歲亞裔男童早前步行前往乘坐地鐵期間，突然遭一名非裔男子用拐杖施襲。亞裔男童傷勢並無大礙，紐約警方周三（23日）拘捕一名28歲非裔男疑犯。

美弗吉尼亞州超市爆槍擊致多死 傳槍手為店經理 【下一頁】

紐約警方指事發於上周四（17日）早上7點半左右，12歲亞裔男童在布魯克林區的聖保羅廣場附近步行，準備徒步前往Caton Avenue火車站。

此時一名男子突然從後靠近男童，用拐杖毆打男童。男童頭部與手臂被割傷，眼睛也遭對方打瘀。一名路人停下來協助男童，但施襲男子成功逃走。

美國全國廣播公司（NBC）引述遇襲男童指，施襲者向另一個方向跑走後，他也跑回家。男童表示自己不認識施襲者，也沒有作出任何針對他的行為，不明白對方為何襲擊自己。

警方其後發布施襲經過的影片和相片，通緝該名男子。警方直至周三，於布魯克林區拘捕28歲非裔男子Jamal McIlwain，當局以傷害兒童罪和威脅罪起訴他。

助制止美同志夜店槍手 退役美軍稱「進入戰鬥模式」 【下一頁】

警方表示這宗案件屬於隨機無故襲擊案，或會令附近居民更加憂慮這一帶的安全。警方指受害者為亞裔，但未能確定疑犯是否出於種族主義因素犯案。

遇襲男童已重返校園上課，但一直與其他同學結伴出入。

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責任編輯：鄭錦玲

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